41-летний Модрич останется в «Милане» еще на один сезон

·45·Спорт
41-летний Модрич останется в «Милане» еще на один сезон

«Милан» близок к продолжению сотрудничества с опытным полузащитником Лукой Модричем. По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны достигли устной договоренности о продлении контракта еще на один сезон.

Хотя официальные документы еще не подписаны, ожидается, что хорватский футболист останется в составе «россонери». Модрич, которому в сентябре исполнится 41 год, намерен продолжать свою карьеру на высоком уровне.

Стороны договорились устно

Согласно источнику, переговоры между руководством «Милана» и Лукой Модричем завершились успешно. Футболист дал согласие защищать цвета итальянского клуба еще один сезон.

Пока речь идет об устной договоренности. Ожидается, что в ближайшее время стороны официально подпишут контракт, и клуб сделает соответствующее заявление.

Поэтому до официального подтверждения не стоит считать сделку окончательно завершенным трансферным процессом.

Возраст не помеха для Модрича

В сентябре Луке Модричу исполнится 41 год. Несмотря на это, опытный полузащитник планирует остаться в большом футболе и продолжать играть на высоком уровне.

Его способность читать игру, мастерство владения мячом и опыт участия в важных матчах являются ключевыми факторами для «Милана».

Оставание Модрича еще на один сезон может стать отличной школой для молодых игроков команды. За свою долгую карьеру он принял участие в соревнованиях самого высокого уровня и накопил огромный опыт.

«Милан» сохраняет опыт

Решение «россонери» продлить контракт с Модричем демонстрирует стремление клуба сохранить в составе опытных лидеров.

Помимо действий на поле, полузащитник может помочь команде своим авторитетом в раздевалке и хладнокровием в ответственных ситуациях.

Наличие опытного футболиста в составе особенно важно для клуба, который на протяжении длинного сезона участвует в различных турнирах.

Ожидается официальное объявление

На данный момент «Милан» еще официально не объявил о продлении контракта. Однако, по сообщению Фабрицио Романо, серьезных препятствий между сторонами не осталось.

Если соглашение будет подписано, Лука Модрич продолжит карьеру в одном из ведущих чемпионатов Европы даже в 41 год.

Теперь болельщики ждут официального заявления клуба. Оставание Модрича в «Милане» еще на один сезон может в очередной раз доказать, что в футболе мастерство, опыт и профессионализм важнее возраста.

Лука МодричАС МиланФабрицио Романо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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