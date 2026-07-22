41-летний Модрич останется в «Милане» еще на один сезон
«Милан» близок к продолжению сотрудничества с опытным полузащитником Лукой Модричем. По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны достигли устной договоренности о продлении контракта еще на один сезон.
Хотя официальные документы еще не подписаны, ожидается, что хорватский футболист останется в составе «россонери». Модрич, которому в сентябре исполнится 41 год, намерен продолжать свою карьеру на высоком уровне.
Стороны договорились устно
Согласно источнику, переговоры между руководством «Милана» и Лукой Модричем завершились успешно. Футболист дал согласие защищать цвета итальянского клуба еще один сезон.
Пока речь идет об устной договоренности. Ожидается, что в ближайшее время стороны официально подпишут контракт, и клуб сделает соответствующее заявление.
Поэтому до официального подтверждения не стоит считать сделку окончательно завершенным трансферным процессом.
Возраст не помеха для Модрича
В сентябре Луке Модричу исполнится 41 год. Несмотря на это, опытный полузащитник планирует остаться в большом футболе и продолжать играть на высоком уровне.
Его способность читать игру, мастерство владения мячом и опыт участия в важных матчах являются ключевыми факторами для «Милана».
Оставание Модрича еще на один сезон может стать отличной школой для молодых игроков команды. За свою долгую карьеру он принял участие в соревнованиях самого высокого уровня и накопил огромный опыт.
«Милан» сохраняет опыт
Решение «россонери» продлить контракт с Модричем демонстрирует стремление клуба сохранить в составе опытных лидеров.
Помимо действий на поле, полузащитник может помочь команде своим авторитетом в раздевалке и хладнокровием в ответственных ситуациях.
Наличие опытного футболиста в составе особенно важно для клуба, который на протяжении длинного сезона участвует в различных турнирах.
Ожидается официальное объявление
На данный момент «Милан» еще официально не объявил о продлении контракта. Однако, по сообщению Фабрицио Романо, серьезных препятствий между сторонами не осталось.
Если соглашение будет подписано, Лука Модрич продолжит карьеру в одном из ведущих чемпионатов Европы даже в 41 год.
Теперь болельщики ждут официального заявления клуба. Оставание Модрича в «Милане» еще на один сезон может в очередной раз доказать, что в футболе мастерство, опыт и профессионализм важнее возраста.
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