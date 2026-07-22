Скалони может покинуть сборную Аргентины: известны два кандидата

·53·Спорт
Скалони может покинуть сборную Аргентины: известны два кандидата

Появилась вероятность смены главного тренера в сборной Аргентины. По информации инсайдера Николо Скиры, Лионель Скалони может покинуть свой пост по истечении срока действующего контракта.

В качестве основных кандидатов на его место рассматриваются два известных аргентинских специалиста — Марсельььььььььььььььььььььььо Гальярдо и Диего Симеоне. Однако Ассоциация футбола Аргентины пока не дала официальных комментариев по этому поводу.

Когда истекает контракт Скалони?

Согласно источнику, действующий контракт Лионелья Скалони с Ассоциацией футбола Аргентины рассчитан до конца 2026 года.

На данный момент нет информации о том, что стороны пришли к соглашению о продлении договора. Именно поэтому будущее главного тренера стало предметом обсуждения.

Если Скалони не останется в национальной команде, АФА может начать процесс назначения нового тренера. На данном этапе Гальярдо и Симеоне упоминаются как наиболее серьезные кандидаты.

Гальярдо сейчас свободный агент

Сообщается, что Марсельььььььььььььььььььььььо Гальярдо в настоящее время не возглавляет ни одну команду и имеет статус свободного агента.

Это обстоятельство может упростить его назначение в сборную Аргентины с организационной точки зрения, так как федерации не потребуется расторгать контракт с другим клубом или решать вопросы с компенсацией.

Гальярдо также выделяется среди кандидатов тем, что хорошо знает аргентинских футболистов и местную футбольную среду.

Симеоне также готов к работе

Второй основной кандидат — главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

По данным источника, если Скалони покинет свой пост, Симеоне готов рассмотреть возможность работы в национальной сборной. Однако его действующие отношения с «Атлетико» могут усложнить потенциальные переговоры.

Симеоне долгое время работает в клубном футболе. Поэтому, если его назначение в сборную Аргентины состоится, это станет новым этапом в карьере специалиста.

Решение еще не принято

На данный момент ни уход Лионелья Скалони, ни назначение на его место Гальярдо или Симеоне официально не подтверждены.

Окончательное решение будет зависеть от личных планов Скалони, позиции руководства АФА и переговоров с потенциальными кандидатами.

По этой причине вопрос о главном тренере сборной Аргентины в ближайшие месяцы может стать одной из самых обсуждаемых тем в мировом футболе.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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