Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский клуб «Сабах» принимал финскую команду «КуПС». Напряженная встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Узбекский полузащитник Умарали Рахмоналиев вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. В первом тайме он забил гол, однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено.

Рахмоналиев забил на 33-й минуте

На 33-й минуте встречи Умарали Рахмоналиев воспользовался удобным моментом и поразил ворота «КуПС». Изначально главный арбитр засчитал гол.

Однако эпизод был пересмотрен с помощью системы VAR. После проверки судья принял решение отменить гол, и счет на табло вернулся к отметке 0:0.

Несмотря на это, узбекский футболист активно действовал в центре поля и участвовал в организации атак своей команды.

«Сабах» открыл счет перед перерывом

Ближе к концу первого тайма хозяева все же добились своего. На 45+1-й минуте Симич забил гол и вывел «Сабах» вперед.

Во втором тайме обе команды пытались создавать моменты, но счет больше не менялся. Таким образом, азербайджанский клуб одержал победу на своем поле с минимальным преимуществом.

Второй отборочный раунд ЛЧ

«Сабах» — «КуПС» — 1:0

Гол: Симич, 45+1.

Рахмоналиев провел полный матч

Умарали Рахмоналиев начал встречу в основном составе и оставался на поле до финального свистка.

Его отмененный гол стал одним из самых важных моментов матча. Если бы мяч был засчитан, «Сабах» мог бы получить еще большее преимущество перед ответной игрой.

В то же время тот факт, что узбекский полузащитник отыграл весь матч в квалификации Лиги чемпионов, подчеркивает его важную роль в команде.

Решающая игра пройдет в Финляндии

Ответная встреча между командами состоится 28 июля в Финляндии.

«Сабах» отправится на выездной матч с преимуществом в один мяч. Однако минимальный счет означает, что борьба в этой паре еще не завершена.

Теперь для выхода в следующий раунд азербайджанскому клубу необходимо удержать свое преимущество в матче в Финляндии. Ожидается, что Умарали Рахмоналиев также станет одним из ключевых игроков своей команды в ответной встрече.