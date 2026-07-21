Сотрудничество Apple и Кларна: запускается система аренды iPhone и Мак

Компания Apple запускает новую программу в партнерстве с сервисом отложенных платежей Кларна, чтобы сделать процесс покупки своих устройств более удобным. Как сообщает издание Bloomberg, проект под названием "Apple Упграде" позволит пользователям брать в долгосрочную аренду такие устройства, как iPhone, iPad, Мак и Apple Watch. Этот шаг направлен не только на увеличение объемов продаж, но и на то, чтобы сделать продукцию Apple доступной для более широкой аудитории. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Согласно условиям новой программы, срок аренды для смартфонов iPhone и умных часов Apple Watch устанавливается до 24 месяцев. Для компьютеров Мак и планшетов iPad этот срок может быть продлен до 36 месяцев. По истечении срока пользователи могут оставить устройство себе или вернуть его и обменять на более новую модель. Именно поэтому программа получила название "Упграде" (Обновление).

Рост цен и новая стратегия

Данная инициатива является своевременной для Apple. В настоящее время технологический мир сталкивается с дефицитом чипов памяти, который называют "РАМагеддон". Из-за стремительного развития индустрии AI спрос на чипы резко возрос, что, в свою очередь, привело к росту цен на аппаратное обеспечение. Apple недавно объявила о вынужденном повышении цен на свою продукцию, а новая программа аренды поможет психологически облегчить восприятие этих высоких цен для покупателей.

Стоит отметить, что Apple и раньше предлагала похожий сервис под названием iPhone Упграде. Однако компания планирует прекратить прием новых клиентов и перейти к более широкой и универсальной системе Apple Упграде, охватывающей все виды гаджетов. Благодаря этому пользователи смогут легче обновлять всю экосистему Apple, не ограничиваясь только смартфоном.

Изменения на рынке и конкуренция

Эти изменения в компании происходят под руководством нового главного исполнительного директора Джохн Тернус. В данный момент Apple занята не только проблемами в цепочке поставок, но и юридическими разбирательствами. В частности, компания подала в суд на стартап OpenAI, обвинив его в краже коммерческих секретов. В такой сложный период поддержание стабильных продаж и лояльности клиентов имеет для компании стратегическое значение.

Сотрудничество с Кларна поможет Apple снизить финансовые риски. Сообщается, что за некоторые транзакции в рамках программы может взиматься дополнительная плата, однако ожидается, что это будет удобнее для пользователей, чем оплата крупной суммы единовременно. Учитывая высокий спрос на продукцию Apple на рынке Узбекистана, подобные международные финансовые модели в будущем могут стать примером и для местных ритейлеров.

В заключение можно сказать, что программа Apple Упграде — это не просто инструмент продаж, а способ адаптации Apple к меняющимся экономическим условиям. Ожидается, что система, запуск которой запланирован на следующий вторник, несомненно, установит новые стандарты на технологическом рынке.