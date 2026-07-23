Запущен новый двигатель В6 мощностью 544 л.с., созданный в партнерстве Renault и Geely

Стратегическое партнерство двух гигантов автомобильной промышленности — Renault Груп и Geely — принесло свои первые плоды. Совместное предприятие Хорсе Повертраин успешно запустило первый прототип своего новейшего высокотехнологичного двигателя ХОРСЭ В30. Это событие означает, что на мировом автомобильном рынке двигатели внутреннего сгорания еще не утратили своей актуальности, а гибридные технологии выходят на новый уровень. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Испытания, проведенные в инженерном центре в китайском городе Нинбо, подтвердили полную работоспособность нового агрегата. По данным иксбт.ком, этот проект является продуктом огромного альянса с участием не только Renault и Geely, но и компании Сауди Арамко. Теперь инженеры переходят к этапам тонкой настройки двигателя, калибровки системы управления и подготовки его к серийному производству.

Технические возможности и мощность

Двигатель ХОРСЭ В30 имеет В-образную шестицилиндровую (В6) конструкцию с углом развала 90 градусов. Оснащенный двумя турбокомпрессорами, этот агрегат в зависимости от настроек может выдавать от 350 до 400 кВ (примерно 476–544 л.с.). Крутящий момент достигает от 600 до 700 Н·м, что делает его идеальным выбором для современных спорткаров и тяжелых внедорожников.

Особенностью двигателя является его универсальная конструкция. Он может применяться в следующих типах автомобилей:

Классические гибриды (HEV);

Подзаряжаемые гибриды (PHEV);

Гибридные системы с увеличенным запасом хода (РИВ);

Традиционные бензиновые автомобили.

Удельная мощность нового двигателя составляет 110 кВ на литр рабочего объема. Этот показатель соответствует уровню самых современных и высокоэффективных двигателей. Представители Хорсе Повертраин заявили, что публичная премьера ХОРСЭ В30 запланирована на Пекинском международном автосалоне 2026 года.

Глобальный альянс и планы на будущее

Компания Хорсе Повертраин была создана в результате объединения подразделений Хорсе Течнологиес, принадлежащего Renault, и Ауробай, входящего в состав Geely. В настоящее время каждый из автогигантов владеет 45% акций предприятия, а остальные 10% принадлежат энергетической компании Сауди Арамко. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, она располагает 18 производственными площадками и пятью инженерными центрами по всему миру.

Ожидается, что этот новый двигатель будет использоваться не только в моделях Renault и Geely, но и в будущих автомобилях брендов, связанных с альянсом, таких как Volvo Карс, Протон и Nissan. Для рынка Узбекистана эта новость также важна, поскольку бренд Geely официально представлен в нашей стране, а его гибридные модели становятся все более популярными.

По мнению экспертов, успех двигателя ХОРСЭ В30 задает новые стандарты в интеграции традиционных двигателей внутреннего сгорания с электрификацией. Это позволяет водителям сохранять высокую мощность и динамику в условиях ужесточения экологических требований.