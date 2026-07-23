Apple может удаленно ограничивать функции iPhone при просрочке платежей

·31·Технологии
Apple может удаленно ограничивать функции iPhone при просрочке платежей

Компания Apple готовится внедрить новый механизм контроля для пользователей, приобретающих устройства в рассрочку или по программе лизинга. Программный код, обнаруженный в бета-версии операционной системы iOS 27, указывает на то, что если покупатель не внесет ежемесячный платеж вовремя, его смартфон перейдет в ограниченный режим. Эта функция направлена на обеспечение финансовой стабильности компании и повышение эффективности взыскания задолженности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщает издание иксбт.ком, в системе появился новый компонент под названием "Апп Манагед Феатурес". Он позволяет активировать "Рестриктед Моде" (режим ограниченного использования). При активации этого режима владелец iPhone лишается доступа практически ко всем основным возможностям устройства. Предполагается, что смартфон останется в ограниченном состоянии до тех пор, пока проблема с оплатой не будет решена.

Что работает в ограниченном режиме?

Согласно анализу программного кода, в ограниченном режиме пользователь сможет использовать лишь ограниченный набор приложений. К ним относятся App Store (для обновления платежных приложений), Настройки, Валлет, Пароли, Здоровье, Часы, Лупа и Универсальный доступ. Также ожидается работа экстренных вызовов и некоторых важных уведомлений, однако развлекательные функции, такие как социальные сети, игры и камера, могут быть заблокированы.

Кроме того, в системе iOS 27 был обнаружен еще один уровень защиты под названием "Партнер Финанке Лок". Этот компонент предотвращает сброс устройства до заводских настроек, его перепродажу или разборку на запчасти. Механизм интегрирован с системой Find My, что защищает устройство от попадания в чужие руки до полного погашения долга.

Программа Apple Упграде и новые возможности

По данным Bloomberg, это нововведение связано с программой Apple Упграде, которая, как ожидается, будет запущена в сотрудничестве с финансовым сервисом Кларна. Данная программа позволяет приобретать iPhone, iPad, Мак и Apple Watch по ежемесячной подписке или в рассрочку. Учитывая высокий спрос на продукцию Apple и популярность услуг рассрочки, такие строгие меры контроля в будущем могут стать стандартом и для местных ритейлеров.

На данный момент Apple официально не подтвердила наличие этих функций. Также остается неизвестным, через сколько дней просрочки платежа вступят в силу ограничения и останется ли эта система в финальной версии iOS 27. Однако такой шаг компании свидетельствует о стремлении технологических гигантов полностью контролировать свою экосистему, в том числе и в финансовом плане.

AppleIPhoneIOS 27ТехнологииСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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