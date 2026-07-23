Модель Кими К3 от компании Муншот обвиняют в краже технологий Anthropic

·19·Технологии
Модель Кими К3 от компании Муншот обвиняют в краже технологий Anthropic

В мире искусственного интеллекта разгорается новый скандал: советники Белого дома обвинили китайскую компанию Муншот в незаконном копировании технологии Fable, принадлежащей американской компании Anthropic, при создании своей модели Кими К3. На фоне этих обвинений Вашингтон рассматривает вопрос о введении ограничений на китайские модели с открытым исходным кодом. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Советник Белого дома по науке Майкл Крациос утверждает, что модель Кими К3 была создана не только путем кражи американской интеллектуальной собственности, но и с использованием высокотехнологичных чипов, экспорт которых запрещен. По его словам, столь масштабный промышленный шпионаж наносит серьезный ущерб американским исследованиям. Министр финансов США Скотт Бессент также подтвердил, что во многих китайских моделях обнаруживаются «водяные знаки» (ватермаркс), характерные для американских разработок.

Сомнения экспертов: технологически это невозможно

Хотя в политических кругах говорят о краже, отраслевые эксперты сомневаются, что модель можно создать путем простого копирования за столь короткий срок. По мнению основателя Сноркел AI Брейдена Хэнкока, учитывая, что модель Fable была представлена в начале июля, технически невозможно переработать такую огромную базу данных и успешно запустить новую модель всего за две недели.

Специалисты также затронули процесс «дистилляции» (дистиллатион), при котором одна модель обучается на основе принципов работы и ответов другой. Однако исследователь из Аллен Институте фор AI Нейтан Ламберт отмечает, что китайские модели уже приблизились к мировому уровню, и простое копирование больше не дает значимых результатов. Он считает, что секрет мощных моделей, таких как Кими К3, может заключаться не только в краже данных, но и в сложных методах обучения.

Проблемы сложного обучения и инфраструктуры

Обучение модели с помощью другой системы (супервисед фине-тунинг) иногда приводит к тому, что новая модель начинает вести себя как Claude или другой популярный AI. Именно эта ситуация могла вызвать у политиков представление о «краже». Но, как подчеркивает Ламберт, для достижения реального прогресса требуется сложная инфраструктура, включающая десятки миллионов агентов, и обучение с подкреплением (реинфоркемент леарнинг).

На данный момент компания Муншот не дала официального ответа на вопросы о своих процессах обучения. Тем не менее ожидается, что данная ситуация положит начало новому этапу технологической холодной войны между США и Китаем. Если на китайские модели с открытым исходным кодом будет наложен запрет, это может полностью изменить баланс сил на мировом рынке искусственного интеллекта.

По данным издания TechCrunch, кража данных через систему Anthropic API является крайне дорогостоящим и неэффективным с точки зрения времени процессом. По этой причине высока вероятность того, что за успехом модели Кими К3 стоят не только заимствования, но и уникальные инженерные решения.

MoonshotAnthropicKimi K3Искусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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