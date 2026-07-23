Пожилой мужчина удивил возлюбленную предложением «Маррй ме»

В Узбекистане пожилой мужчина привлек внимание пользователей социальных сетей, сделав романтическое предложение руки и сердца своей возлюбленной на берегу озера. Эти моменты, организованные при свечах, с изящно украшенной аркой и в теплой атмосфере, еще раз доказали, что любовь связана не с возрастом, а с состоянием души.

На распространившемся видео запечатлено, как мужчина дарит своей избраннице кольцо и делает предложение. Самое радостное, что женщина ответила на него «Да!», после чего присутствующие встретили пару аплодисментами.

Данное видео было тепло встречено в социальных сетях. В комментариях многие пользователи желают паре счастья и долгих лет жизни, отмечая, что настоящая любовь не знает возраста.