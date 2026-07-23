В Китае на дороги вышли беспилотные грузовики

В Китае беспилотные грузовики, работающие на основе технологий искусственного интеллекта, начали осуществлять грузоперевозки по некоторым автомагистралям. Транспортные средства нового поколения передвигаются без участия человека, что оценивается как важное новшество в сфере логистики.

Сообщается, что для мониторинга окружающей среды грузовики используют камеры высокого разрешения, LiDAR, радары, систему GPS, а также высокоточные цифровые карты. Эти технологии позволяют обнаруживать другие транспортные средства на дороге, пешеходов и различные препятствия, обеспечивая безопасное движение.

Эксперты отмечают, что система беспилотных грузоперевозок призвана значительно сократить логистические расходы, способствовать более быстрой и бесперебойной доставке грузов, а также повысить общую эффективность транспортной сети. Кроме того, такая технология может послужить снижению количества ошибок, связанных с человеческим фактором.

Пока беспилотные грузовики работают не на всех дорогах Китая. В основном они передвигаются в тестовом и коммерческом режиме на специально разрешенных автомагистралях и в отдельных регионах. Если проекты будут успешно завершены, в будущем планируется поэтапное расширение деятельности таких транспортных средств и в других частях страны.