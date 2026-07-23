Сотрудничество Ford и Apple: электромобили будущего будут оснащены Apple Мапс

·35·Технологии
Сотрудничество Ford и Apple: электромобили будущего будут оснащены Apple Мапс

Американский автогигант Ford планирует широко использовать технологии Apple в своих электромобилях (EV) следующего поколения. Компания стала первым партнером, интегрировавшим в свои системы новый набор инструментов МапКит фор Аутомотиве, представленный Apple. Этот шаг является стратегическим выбором для Ford, направленным не только на улучшение программного обеспечения, но и на получение преимущества в технологической гонке с такими конкурентами, как Tesla. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Apple Мапс теперь станет не просто функцией КарПлай, транслирующей экран iPhone на монитор автомобиля, а навигационной системой, глубоко интегрированной в бортовой компьютер электромобиля. Эта новинка дебютирует в среднеразмерном электрическом пикапе Ford, выход которого ожидается в 2027 году по цене около 30 000 долларов. Данная модель будет построена на совершенно новой универсальной платформе EV (УЭВ) от Ford.

Технологические возможности и эффективность

Интеграция Apple Мапс предоставляет водителям ряд преимуществ. Помимо отображения пробок в реальном времени, дорожно-транспортных происшествий и детализированных карт, система рассчитывает специальные маршруты для электромобилей. Самое главное, навигационная система связывается с состоянием аккумулятора автомобиля и управляет функцией предварительной подготовки (прекондитионинг) батареи до оптимальной температуры перед прибытием на зарядную станцию. Это значительно сокращает время зарядки.

Благодаря этому партнерству Ford также намерен усовершенствовать свою систему помощи водителю БлуеКруисе. Обновленный БлуеКруисе, работающий на основе данных Apple Мапс, получит возможность полностью управлять автомобилем на автомагистралях, включая самостоятельный въезд и съезд с полос. Компания планирует достичь уровня автономности «без контроля глаз» к 2028 году.

Новая философия производства

Ford отходит от своих вековых традиций и применяет новый подход к производству электромобилей. Новая платформа станет основой не только для пикапов, но и для седанов, кроссоверов и даже коммерческих фургонов. Использование алюминиевого литья (уникастинг) в процессе производства сокращает количество деталей и ускоряет сборку, что в конечном итоге способствует снижению цены электромобиля.

Хотя условия этого коммерческого соглашения между Apple и Ford не разглашаются, эксперты расценивают это как доказательство растущей роли программного обеспечения в автомобильной промышленности. Система Apple Мапс также может быть связана с технологиями «умного дома». Например, появится возможность автоматически открывать двери гаража и включать свет, когда водитель приближается к дому.

В то время как интерес к электромобилям растет и на рынке Узбекистана, ожидается, что работа таких брендов, как Ford, в сотрудничестве с Apple над доступными и умными моделями в будущем расширит возможности использования современных технологий и для местных потребителей.

FordAppleЭлектромобильApple MapsТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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