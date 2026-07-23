Представлен Honor Робот Фоне: инновационный смартфон, меняющий отраслевые стандарты

·40·Технологии
Представлен Honor Робот Фоне: инновационный смартфон, меняющий отраслевые стандарты

Китайский технологический гигант Honor объявил, что в августе официально представит новый смартфон Honor Робот Фоне, способный произвести революцию на рынке мобильных устройств. Представители компании подчеркивают, что это устройство не только изменит отраслевые стандарты, но и полностью разрушит привычные представления о традиционной форме и функциональности мобильных телефонов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Вместе с новой моделью Honor также обновил свою визуальную идентификацию. По данным иксбт.ком, на постере смартфона изображен новый логотип бренда, в котором к существующей текстовой надписи добавлен специальный графический символ под названием «Honor Ринг». Кроме того, устройство представляется будущим покупателям под новым слоганом: «Не бойся думать, не бойся быть другим».

Роботизированная камера и технические возможности

Главная особенность модели Honor Робот Фоне проявляется в системе камер. Устройство оснащено специальным роботизированным «манипулятором» (подвесом), который скрыт внутри корпуса. Когда пользователь начинает съемку, этот механизм выдвигается одним нажатием. Данная технология обеспечивает вращение камеры на 360 градусов, автоматическое создание композиции и функции интеллектуального отслеживания объектов.

Технические характеристики смартфона также находятся на высоком уровне. Ожидается, что устройство будет оснащено 6,4-дюймовым плоским экраном с разрешением 1,5К. За скорость и производительность будет отвечать процессор Snapdragon 8 Ultra последнего поколения. Это выводит устройство в ряд флагманов не только по дизайну, но и по мощности.

Блок камеры состоит из трех модулей, в качестве основного датчика выбран 200-мегапиксельный объектив с диафрагмой ф/1.6. Его дополняют 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и еще один 200-мегапиксельный перископический сенсор. Ожидается, что оптика с таким высоким разрешением в сочетании с роботизированным механизмом откроет новые горизонты в мобильной фотографии.

Эта новинка показывает, что бренд Honor после отделения от Huawei стремится найти свой собственный путь инноваций. Интеграция роботизированных элементов в смартфон свидетельствует о том, что в будущем мобильные устройства станут не просто средствами связи, а сложными механическими помощниками.

HonorСмартфонТехнологииRobot PhoneИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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