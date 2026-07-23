Скончалась пенсионерка, оштрафованная за кормление кошек

·41·Общество
Скончалась пенсионерка, оштрафованная за кормление кошек

В городе Чирчик Ташкентской области скончалась пенсионерка, которую оштрафовали за кормление кошек. Об этом сообщило Общество защиты животных «Mehr va Oqibat».

Согласно имеющимся данным, женщину привлекли к административной ответственности после жалоб соседей на то, что она подкармливала уличных кошек. Сообщается, что штраф был наложен также на её внука, у которого диагностирован церебральный паралич. По словам волонтеров, пенсионерка очень тяжело восприняла эту ситуацию.

Юристы организации оказали женщине правовую помощь, подготовив документы для обращения в суд с целью отмены штрафа. 22 июля один из волонтеров пришел к ней домой, чтобы подписать необходимые бумаги. Однако, несмотря на неоднократные стуки, дверь никто не открыл.

После этого на место были вызваны председатель махалли и инспектор профилактики. Позже, когда сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям вскрыли дверь квартиры, внутри было обнаружено тело пенсионерки.

На данный момент причина смерти женщины официально не объявлена. Соответствующие органы проводят расследование по данному факту.

Три человека сидят на кухне вместе с собакой и кошкой.
ЧирчикТашкентМехр ва Окибат
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