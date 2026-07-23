Ракета SpaceX врежется в Луну: земляне смогут наблюдать уникальное столкновение

·36·Технологии
Ракета SpaceX врежется в Луну: земляне смогут наблюдать уникальное столкновение

Верхняя ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, основанной Илоном Маском, 5 августа текущего года столкнется с поверхностью Луны. Это событие станет важным не только для астрономов, но и для любителей космоса, так как процессы, возникающие в результате удара, можно будет наблюдать с помощью мощных телескопов с Земли. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Как сообщает издание иксбт.ком, ожидается, что столкновение произойдет около 11:35 по ташкентскому времени. Предполагается, что фрагмент ракеты упадет вблизи кратера Эйнштейн на видимой стороне Луны. Это создаст благоприятные условия для наблюдателей в Северной и Южной Америке, чтобы зафиксировать этот уникальный момент.

Этот объект под обозначением 2025-010Д является частью ракеты Falcon 9, запущенной в космос 15 января 2025 года. Тогда ракета доставила к Луне посадочные аппараты Блуе Гхост и Хакуто-Р. Выполнив свою задачу, верхняя ступень осталась в космосе, со временем приблизилась к орбите Луны и теперь, как стало известно, упадет на ее поверхность.

Детали столкновения и научное значение

Металлическая конструкция размером с пятиэтажный дом врежется в поверхность Луны на скорости около 2,43 км/с. По расчетам ученых, удар произойдет под углом 34 градуса. Ожидается, что в результате столкновения на поверхности Луны образуется новый кратер диаметром около 17 метров.

Это событие — не просто случайная катастрофа, а источник ценных данных для науки. Огромное облако пыли, которое поднимется во время столкновения, поможет специалистам изучить взаимодействие искусственных объектов с лунным грунтом (реголитом). Это пригодится при разработке мер безопасности для будущих лунных миссий и строительства баз.

В то же время это событие вновь подняло в международном сообществе вопрос о космическом мусоре. В результате активизации частных компаний, таких как SpaceX, на орбите Земли и в окружающем пространстве увеличивается количество неконтролируемых объектов. Специалисты обеспокоены тем, что участившиеся подобные столкновения могут в будущем создать угрозу для пилотируемых космических кораблей.

SpaceXFalcon 9ЛунаКосмосАстрономия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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