В Чиракчи молодую мать зарезали, нанеся 18 ножевых ранений

В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области семейный конфликт закончился ужасной трагедией. Согласно судебным документам, мужчина 2001 года рождения, вступивший в брак в октябре 2023 года, из-за разногласий в семье 28 января 2026 года остался один, так как супруга забрала ребенка и ушла к родителям.

Как стало известно, женщина сообщила мужу, что больше не хочет с ним жить и решила развестись из-за того, что он не обеспечивает семью материально. Спустя две недели мужчина тайно проник в дом, где жила женщина, через балкон. Заподозрив супругу в разговоре по телефону с другим мужчиной, он потребовал разблокировать телефон.

После того как женщина отказалась это сделать, мужчина сначала жестоко избил ее, нанося удары по лицу, голове и различным частям тела, в результате чего у потерпевшей была сломана челюсть. Затем он взял на кухне нож и нанес женщине в общей сложности 18 ударов в область спины, поясницы и другие части тела. От полученных тяжелых травм молодая мать скончалась на месте происшествия.

Установлено, что это ужасное преступление было совершено на глазах у их несовершеннолетнего ребенка, родившегося 18 июля 2024 года.

Чиракчинский районный суд по уголовным делам признал мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Также, согласно приговору суда, в пользу законного представителя погибшей постановлено взыскать 100 миллионов сумов в качестве компенсации морального вреда.