Xiaomi создает сеть станций для замены аккумуляторов электромобилей

·24·Технологии
Xiaomi создает сеть станций для замены аккумуляторов электромобилей

Китайский технологический гигант Xiaomi планирует вывести свой автомобильный бизнес на новый уровень. Компания готовится к созданию сети не только зарядных устройств, но и станций быстрой замены аккумуляторов (баттерй свап) для электромобилей. Этот шаг позволит пользователям устанавливать полностью заряженную батарею за считанные минуты, не дожидаясь долгой зарядки. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, дочерняя компания Ханксинг Вентуре Капитал, входящая в состав Xiaomi, вошла в число акционеров Жеджианг Ксингликсинг Нев Энергй Течнологй. После этой сделки уставный капитал компании был увеличен до 130 миллионов юаней. Ожидается, что данная инвестиция станет важным звеном в глобальной автомобильной стратегии Xiaomi.

Технологическое партнерство и новые возможности

Компания Жеджианг Ксингликсинг Нев Энергй Течнологй была основана в феврале 2024 года и специализируется на комплектующих для электромобилей, аккумуляторных системах и, что самое важное, технологиях станций замены батарей. Через это партнерство Xiaomi стремится расширить свою экосистему и сравняться по уровню инфраструктуры с такими конкурентами, как Tesla и NIO.

Технология замены аккумуляторов особенно удобна в крупных городах и для водителей, совершающих поездки на дальние расстояния. Если зарядка электромобиля обычно занимает от 30 минут до нескольких часов, то процесс автоматической замены батареи на специальных станциях длится всего 3-5 минут. Это практически сопоставимо со временем заправки на традиционных АЗС.

Будущее автомобилей Xiaomi

Ранее компания Xiaomi анонсировала новую модель Xiaomi Пенгченг с увеличенным запасом хода. Презентация этого автомобиля ожидается в августе текущего года. Новая сеть станций будет предназначена для обслуживания именно таких электромобилей нового поколения.

Учитывая высокий интерес к продукции Xiaomi на рынке Узбекистана, подобные масштабные проекты бренда в автомобилестроении в будущем могут повлиять и на инфраструктуру электромобилей в нашем регионе. Хотя сейчас компания сосредоточена на внутреннем рынке Китая, ожидается, что сеть замены аккумуляторов изменит стандарты в глобальном масштабе.

Подводя итог, можно сказать, что Xiaomi стремится создать полностью независимую и инновационную экосистему не только в сфере гаджетов, но и в транспортной отрасли. Станции замены аккумуляторов играют решающую роль в устранении главного препятствия при использовании электромобилей — времени зарядки.

XiaomiЭлектромобильТехнологииАккумуляторАвто
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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