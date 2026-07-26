Новый компьютер Lenovo ТинкКентре Кс Товер оценен почти в 14 тысяч долларов

·77·Технологии
Новый компьютер Lenovo ТинкКентре Кс Товер оценен почти в 14 тысяч долларов

Компания Lenovo начала выводить на мировой рынок свою рабочую станцию нового поколения — модель ТинкКентре Кс Товер. Первоначально представленный в Китае, этот необычный персональный ПК теперь поступает в продажу в странах Северной Америки и Европы. Технические характеристики и стоимость устройства поражают не только обычных пользователей, но и специалистов технологической сферы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает издание иксбт.ком, на официальном сайте Lenovo в Великобритании был запущен специальный конфигуратор для этого компьютера. Согласно ему, топовая версия ТинкКентре Кс Товер оценена в 10 480 фунтов стерлингов (примерно 14 000 долларов США). За эту цену покупатель получает процессор Intel Core Ultra 9 285 и огромный объем оперативной памяти — 256 GB.

Разница в ценах и технические возможности

Интересным нюансом является то, что в этой дорогой комплектации предусмотрена всего одна видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 Ти. При этом главной особенностью данного ПК является возможность независимой параллельной работы двух видеокарт. Например, на китайском рынке версия с процессором Core Ultra 7 270К Plus и двумя графическими чипами RTX 5060 Ти продается примерно за 5 300 долларов.

Столь высокие цены на западном рынке вызывают вопросы у специалистов. В Великобритании самая дешевая конфигурация начинается от 2 530 фунтов стерлингов. На рынке США самая мощная версия устройства будет оснащаться процессором Intel Core Ultra 9 290К Plus, 256 GB памяти ДДР5-6400 КУДИММ и тремя слотами M.2 SSD общей емкостью до 6 TB.

ТинкКентре Кс Товер выделяется не только своей внутренней мощностью, но и системой питания. В устройство установлен блок питания мощностью 1200 В, что обеспечивает стабильную работу высокопроизводительных компонентов. Этот компьютер создан преимущественно для профессионального сегмента, предназначенного для сложных графических задач, работы с алгоритмами AI и обработки больших объемов данных.

Хотя продукция линейки ТинкКентре от бренда Lenovo пользуется большой популярностью в бизнес-сегменте на рынке Узбекистана, такие эксклюзивные модели, как Кс Товер, обычно поставляются под специальный заказ. А ценник в 14 тысяч долларов делает это устройство одним из самых дорогих даже среди профессиональных рабочих станций. На данный момент компания не раскрыла дополнительную информацию об окончательных ценах и сроках поставки устройства в другие регионы.

LenovoThinkCentreCore UltraNVIDIAТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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