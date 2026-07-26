Угроза в $213 млн для «Аль-Насра»: трансферы будут остановлены?

·60·Спорт
Угроза в $213 млн для «Аль-Насра»: трансферы будут остановлены?

Клуб «Аль-Наср», преследующий высокие цели под руководством Криштиану Роналду, оказался под серьезным финансовым давлением. Саудовская пресса сообщает, что обязательства клуба превысили 800 миллионов риалов (примерно $213 миллионов), и эта ситуация практически заморозила летние трансферы.

Теперь для спасения клуба обсуждаются три резкие меры. Среди них — ограничение полномочий руководства и вариант продажи части «Аль-Насра» новому инвестору.

Откуда появились долги?

Согласно сообщениям саудовского издания «Ар-Риюдия», финансовые обязательства «Аль-Насра» перешагнули отметку в 800 миллионов риалов. Утверждается, что основная их часть связана с трансферными и финансовыми решениями, принятыми в прошлом сезоне.

Стоит учитывать, что эта цифра — не официально опубликованный аудиторский отчет клуба, а данные СМИ, основанные на источниках. Тем не менее, о серьезности ситуации говорит и то, что «Аль-Наср» испытывает трудности с регистрацией новых игроков.

Сообщается, что клуб может осуществлять новые трансферы только в том случае, если заработает достаточно средств за счет собственных коммерческих доходов.

Сообщалось, что хотя «Аль-Наср» даже достиг предварительного соглашения с полузащитником «Мальорки» Саму Коштой, завершить трансфер из-за финансовых ограничений не удалось.

За два года потрачено €250 миллионов

Данные Трансфермаркт показывают, каких огромных затрат потребовала трансферная политика клуба.

В сезоне 2024/25 «Аль-Наср»:

  • потратил на новых игроков €140,35 миллиона;

  • получил от продажи игроков €20,12 миллиона;

  • зафиксировал убыток в трансферном балансе на сумму €120,23 миллиона.

А в сезоне 2025/26:

  • трансферные расходы составили €110,47 миллиона;

  • доходы от продажи игроков — €14,4 миллиона;

  • отрицательный баланс — €96,08 миллиона.

Получается, что за последние два сезона клуб потратил почти €250,8 миллиона, заработав от продаж лишь около €34,5 миллиона. Чистый же трансферный убыток превышает €216 миллионов.

Готовятся три плана по спасению клуба

По имеющимся данным, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, владеющий 75 процентами акций «Аль-Насра», рассматривает три направления для взятия ситуации под контроль.

Первая мера — ограничение некоторых финансовых полномочий действующего исполнительного руководства. Это решение временно снизит способность клуба подписывать новые контракты.

Второе направление — привлечение финансово-коммерческих и юридических консалтинговых компаний. Они должны разработать план по увеличению доходов клуба, сокращению расходов и снижению долгов в установленные сроки.

Третий и самый радикальный вариант — продажа части акций клуба инвестору. Сообщается, что Государственный инвестиционный фонд изучает два серьезных предложения о покупке «Аль-Насра», но предпочитает частичную приватизацию, а не полную.

Действительно ли зарплата Роналду составляет $245 миллионов?

Точные цифры в контракте Криштиану Роналду «Аль-Насром» полностью не раскрывались. Поэтому информация о том, что его годовая зарплата составляет $245 миллионов, не является официально подтвержденной.

Согласно подсчетам Bloomberg, которые приводит Reuters, прежний годовой доход португальского нападающего составлял £177 миллионов — примерно $237,5 миллионов. Отмечалось, что к этому отдельно добавляются бонусы и возможная 15-процентная доля в клубе. А общая стоимость нового контракта, подписанного Роналду в 2025 году, оценивается более чем в $400 миллионов.

Именно поэтому цифра в $245 миллионов может быть близка к правде, однако ее правильнее воспринимать лишь как приблизительный финансовый пакет.

Роналду для клуба — это не только огромные расходы. Он принес «Аль-Насру» международную аудиторию, спонсоров, продажи футболок и коммерческое внимание. Проблема в том, что эти возможности пока не превратились в стабильный доход, способный полностью покрыть колоссальные расходы клуба.

Раньше долги закрывали, но появились новые обязательства

В декабре 2024 года «Аль-Наср» объявил о закрытии 14 финансовых дел, тянувшихся с 2018 года, и ликвидации исторических долгов на сумму 300 миллионов риалов.

Также сообщалось, что в 2025 году клуб без учета государственных грантов получил 556 миллионов риалов дохода. Однако последующие крупные трансферы, зарплаты игроков и контрактные обязательства снова подняли расходы выше доходов.

Проблема в этой ситуации заключается не в полном отсутствии денег, а в нарушении баланса между поступающими средствами и принимаемыми на себя обязательствами.

Усиление, которого требовал Роналду, теперь не состоится?

Ранее ходили слухи о том, что Роналду недоволен трансферной политикой «Аль-Насра» и тем, что клуб усиливается слабее основных конкурентов. В феврале 2026 года на фоне недовольства руководством клуба он даже не включался в заявку на некоторые матчи.

Однако в условиях текущих финансовых ограничений приобретать звездных новичков станет еще сложнее. Возможно, клубу придется сначала:

  • реструктурировать долги;

  • найти новые источники коммерческого дохода;

  • привлечь инвестора;

  • или продать некоторых игроков из состава.

Что ждет «Аль-Наср»?

Ситуация пока не означает банкротство клуба. У «Аль-Насра» есть сильный коммерческий бренд, миллионы болельщиков и поддержка Государственного инвестиционного фонда.

Тем не менее, если сообщения об обязательствах в 800 миллионов риалов соответствуют действительности, клуб не сможет осуществлять неограниченные трансферы, как раньше. Если не удастся найти нового инвестора или резко увеличить доходы, «Аль-Наср» будет вынужден сократить расходы и пересмотреть спортивные планы.

Роналду прославил клуб на весь мир. Теперь же начинается главное испытание: сможет ли «Аль-Наср» превратить эту популярность в устойчивый бизнес или звездный проект сожмется под давлением долгов?

Криштиану РоналдуАн-НасрМальоркаСаму КостаTransfermarkt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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