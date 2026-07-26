Россия намекнула Украине, а Токаев предложил другой путь...

Дипломатические усилия по российско-украинской войне вновь начали активизироваться. Кремль заявляет, что Киев хорошо знает выдвинутые Москвой условия, в то время как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил заморозить боевые действия и возобновить переговоры в новом формате.

В это время появились сообщения о том, что США и Украина обсуждают идею взаимного прекращения воздушных ударов. Однако Москва пока не спешит давать оценку этой инициативе.

Песков: Предложения России известны Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин ранее уже излагал условия, при которых Москва требует завершить войну в Украине.

По его словам, Киев знает, каким должен быть следующий шаг. Любая новая инициатива, которая может быть представлена России, будет оцениваться в зависимости от того, насколько она соответствует интересам Москвы.

Согласно позиции Кремля, дверь для переговоров не закрыта, однако Россия не давала сигналов о готовности отказаться от своих основных требований.

Москва требует вывода украинских войск из четырех регионов, которые Россия объявила своей территорией, а также отказа Киева от планов вступления в НАТО. Украина не принимает эти условия и расценивает их как требование фактической капитуляции.

«Двойные сигналы» в политике Трампа

Песков также заявил, что в политике президента США Дональда Трампа по Украине есть аспекты, которые Москва считает непонятными.

С одной стороны, Вашингтон заявляет о готовности завершить войну путем переговоров. С другой стороны, США продолжают поставки вооружений в Украину.

Кремль считает эти два направления противоречащими друг другу. Несмотря на это, Песков сообщил, что Россия сохраняет каналы связи с американскими переговорщиками и готова рассматривать новые предложения.

Есть ли план прекращения воздушных ударов?

По данным источника Reuters, представители Украины и США обсудили предложение о прекращении ударов с воздуха, которое может быть представлено России.

В случае реализации такого соглашения стороны могут временно прекратить атаки беспилотников и ракет на города и стратегические объекты друг друга.

Однако Песков не подтвердил эти сообщения. Он заявил, что информация пока распространяется лишь в СМИ, и назвал преждевременным комментировать ее до представления официальной инициативы.

Поэтому в настоящее время речь идет:

не о готовом соглашении;

об обсуждаемой потенциальной инициативе;

о предложении, которое официально не представлено России.

Токаев предложил «Стамбульскую формулу 2.0»

К дипломатическим обсуждениям присоединился и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На мероприятии в Омске, в котором он участвовал вместе с Владимиром Путиным, он предложил сначала заморозить войну в Украине, а затем вернуться к политическим переговорам.

Токаев назвал этот подход «Стамбульской формулой 2.0». Он имел в виду обновленный формат переговоров, которые проводились в Турции в 2022 и 2025 годах, но не привели к окончательному мирному соглашению.

По мнению казахстанского лидера, в первую очередь необходимо остановить боевые действия и выработать гарантии безопасности для сторон. Путин же заявил, что отдельно разъяснит Токаев позицию России по Украине.

В чем расходятся позиции сторон?

Сторона Основной подход Россия Заявляет о готовности к переговорам, но требует учета своих условий Украина Требует гарантий безопасности и сохранения суверенитета США Продолжает военную помощь и ищет дипломатическое решение Казахстан Предлагает заморозить войну и возобновить стамбульские переговоры в новом формате

Проблема заключается в том, что Москва хочет вести переговоры на основе текущей ситуации на фронте и своих территориальных требований. Киев же отказывается признавать силой захваченные земли российскими.

Заявление Кремля об ударах

Песков также заявил, что российская армия продолжает удары по военным объектам в Украине «по мере необходимости». Он утверждал, что цель атак Москвы заключается в снижении военного потенциала Украины и возможностей осуществлять удары, которые Россия называет «террористическими действиями».

Такова официальная трактовка российской стороны. Украина же заявляет, что от ударов России страдают также жилые районы и гражданская инфраструктура. Российские ракетные и беспилотные удары в июле привели к жертвам и разрушениям в Киеве, Харькове и других городах.

Близки ли переговоры?

Резкого перелома пока не произошло. Каналы связи между Россией и США остаются открытыми, Украина обсуждает новые инициативы, а Токаев выдвинул идею заморозки войны.

Но основные противоречия остались прежними:

судьба территорий;

гарантии безопасности Украины;

отношения с НАТО;

санкции и поставки оружия;

порядок прекращения огня.

Дипломатическая дверь не закрыта, но ключ еще никто не взял в руки. Теперь главный вопрос — смягчат ли стороны свои требования или новые инициативы останутся лишь на уровне заявлений, как и предыдущие?