В Астане пролетело воздушное такси: что будет дальше?

·51·Технологии
В Астане пролетело воздушное такси: что будет дальше?

В небе над столицей Казахстана впервые совершило демонстрационный полет электрическое аэротакси, предназначенное для пассажирских перевозок. Аппарат, рассчитанный на одного пилота и пять пассажиров, может совершать полеты на расстояние до 200 километров — однако это еще не означает, что над улицами Астаны началось регулярное воздушное сообщение.

Для превращения нового вида транспорта в повседневную услугу одного закона мало. Перед страной стоят масштабные задачи по сертификации, обеспечению безопасности, созданию вертипортов и системы цифрового управления воздушным движением.

Где состоялся первый полет в столице?

Демонстрационный полет был организован 24 июля на ипподроме «Казанат» в Астане в рамках программы международного турнира «Игры будущего — 2026».

Мероприятие прошло в сотрудничестве казахстанской компании Алатау Адванке Air Груп Лтд. и китайского производителя АутоФлигхт. В небо поднялся аппарат вертикального взлета и посадки — еВТОЛ модели АутоФлигхт Просперитй.

Полет в Астане стал первой демонстрацией воздушного такси в столице Казахстана.

В соответствии с требованиями безопасности во время испытаний на борту аппарата пассажиров не было. Организаторы пояснили, что это стандартная практика, применяемая для оценки лётно-технических характеристик нового воздушного судна и надежности его систем.

На что способно воздушное такси?

Продемонстрированный АутоФлигхт Просперитй имеет шестиместный салон:

  • один пилот;

  • пять пассажиров;

  • максимальная скорость — до 200 километров в час;

  • дальность полета на одном заряде — до 200 километров;

  • количество электродвигателей — 13.

Аппарат не нуждается в традиционной взлетно-посадочной полосе: он поднимается вертикально и, достигнув заданной высоты, движется вперед как самолет. Производитель и организаторы подчеркивают, что он работает значительно тише традиционных воздушных судов и не производит прямых выбросов углекислого газа во время полета.

Эти характеристики в будущем могут позволить использовать воздушное такси для коротких межгородских перевозок, туристических маршрутов, оперативной доставки грузов, медицинской помощи и в чрезвычайных ситуациях.

Как проект дошел до этого этапа за 1,5 года?

По словам главы АААГ Сергея Хегая, команда за полтора года прошла путь от изучения международного опыта до строительства инфраструктуры и организации реальных демонстрационных полетов.

Он подчеркнул, что само воздушное такси является лишь частью новой системы. Для запуска полноценной городской воздушной мобильности необходимы:

  • вертипорты для посадки аэротакси;

  • цифровое управление полетами;

  • система координации воздушного движения;

  • центры технического обслуживания;

  • стандарты сертификации и безопасности;

  • подготовка пилотов, инженеров и операторов.

«Это новая высокотехнологичная индустрия, объединяющая воздушных операторов, цифровые платформы, техническое обслуживание, сборку аппаратов, производство запасных частей и программного обеспечения», — сказал Сергей Хегай.

Таким образом, проект не ограничивается запуском одного футуристического аппарата. План предусматривает формирование совершенно новой транспортной и технологической экосистемы.

Казахстан принял закон для воздушных такси

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня 2026 года подписал закон, регулирующий передовые транспортные технологии.

В документе впервые определены:

  • правовой статус аппаратов еВТОЛ;

  • порядок работы вертипортов;

  • понятия городской и региональной воздушной мобильности;

  • сертификация производителей и операторов;

  • цифровое управление беспилотным воздушным движением;

  • требования кибербезопасности.

Новая правовая база создает основу для вывода технологии из стадии экспериментальных показов на практический рынок. Тем не менее, каждый аппарат и оператор должны будут пройти отдельную сертификацию, а маршруты полетов — быть адаптированы под требования безопасности.

Это не первое испытание в Казахстане

Первый демонстрационный полет воздушного такси в стране прошел 19 мая в городе Алатау. Там строятся первый в Казахстане полноценный вертипорт и центр городской воздушной мобильности УАМ Кентер Эурасиа.

А полет в Астане стал очередным этапом демонстрации технологии широкой общественности в столице страны. Между АААГ и АутоФлигхт также подписан меморандум о поставке еще 50 аппаратов еВТОЛ серий В2000 и В5000.

Когда можно будет полетать на воздушном такси?

Точная дата начала коммерческих рейсов воздушного такси в Казахстане пока не объявлена. Демонстрационный полет показал работоспособность технологии, но для пассажирских перевозок необходимо пройти еще несколько этапов:

  • местная сертификация аппарата;

  • строительство сети вертипортов;

  • определение безопасных воздушных коридоров;

  • разработка регламентов на случай погодных условий и чрезвычайных ситуаций;

  • подготовка пилотов и технического персонала;

  • определение стоимости услуг и механизмов страхования.

Поэтому полет в небе Астаны правильнее расценивать не как готовую транспортную услугу, а как первую открытую демонстрацию системы будущего.

Когда-то и смартфон казался фантастикой. Теперь на очереди — полеты над пробками, лишь бы закон, безопасность и инфраструктура успевали за скоростью технологий.

КазахстанАстанаAutoFlightProsperityAlatau Advance Air Group
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Apple отложила презентацию своих первых умных очковApple отложила презентацию своих первых умных очковСегодня, 02:22OpenAI представит Белому дому модель искусственного интеллекта нового поколенияOpenAI представит Белому дому модель искусственного интеллекта нового поколенияСегодня, 01:23Canon зарегистрировала три новые камеры: что известноCanon зарегистрировала три новые камеры: что известноСегодня, 00:59Паника вокруг китайских моделей искусственного интеллекта: что говорит американский технологический рынокПаника вокруг китайских моделей искусственного интеллекта: что говорит американский технологический рынокСегодня, 00:52Системные требования Минекрафт резко выросли впервые за 17 летСистемные требования Минекрафт резко выросли впервые за 17 летСегодня, 00:23Вышло июльское обновление для Samsung Galaxy А57 и Galaxy А27Вышло июльское обновление для Samsung Galaxy А57 и Galaxy А27Вчера, 23:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне