В Астане пролетело воздушное такси: что будет дальше?

В небе над столицей Казахстана впервые совершило демонстрационный полет электрическое аэротакси, предназначенное для пассажирских перевозок. Аппарат, рассчитанный на одного пилота и пять пассажиров, может совершать полеты на расстояние до 200 километров — однако это еще не означает, что над улицами Астаны началось регулярное воздушное сообщение.

Для превращения нового вида транспорта в повседневную услугу одного закона мало. Перед страной стоят масштабные задачи по сертификации, обеспечению безопасности, созданию вертипортов и системы цифрового управления воздушным движением.

Где состоялся первый полет в столице?

Демонстрационный полет был организован 24 июля на ипподроме «Казанат» в Астане в рамках программы международного турнира «Игры будущего — 2026».

Мероприятие прошло в сотрудничестве казахстанской компании Алатау Адванке Air Груп Лтд. и китайского производителя АутоФлигхт. В небо поднялся аппарат вертикального взлета и посадки — еВТОЛ модели АутоФлигхт Просперитй.

Полет в Астане стал первой демонстрацией воздушного такси в столице Казахстана.

В соответствии с требованиями безопасности во время испытаний на борту аппарата пассажиров не было. Организаторы пояснили, что это стандартная практика, применяемая для оценки лётно-технических характеристик нового воздушного судна и надежности его систем.

На что способно воздушное такси?

Продемонстрированный АутоФлигхт Просперитй имеет шестиместный салон:

один пилот;

пять пассажиров;

максимальная скорость — до 200 километров в час;

дальность полета на одном заряде — до 200 километров;

количество электродвигателей — 13.

Аппарат не нуждается в традиционной взлетно-посадочной полосе: он поднимается вертикально и, достигнув заданной высоты, движется вперед как самолет. Производитель и организаторы подчеркивают, что он работает значительно тише традиционных воздушных судов и не производит прямых выбросов углекислого газа во время полета.

Эти характеристики в будущем могут позволить использовать воздушное такси для коротких межгородских перевозок, туристических маршрутов, оперативной доставки грузов, медицинской помощи и в чрезвычайных ситуациях.

Как проект дошел до этого этапа за 1,5 года?

По словам главы АААГ Сергея Хегая, команда за полтора года прошла путь от изучения международного опыта до строительства инфраструктуры и организации реальных демонстрационных полетов.

Он подчеркнул, что само воздушное такси является лишь частью новой системы. Для запуска полноценной городской воздушной мобильности необходимы:

вертипорты для посадки аэротакси;

цифровое управление полетами;

система координации воздушного движения;

центры технического обслуживания;

стандарты сертификации и безопасности;

подготовка пилотов, инженеров и операторов.

«Это новая высокотехнологичная индустрия, объединяющая воздушных операторов, цифровые платформы, техническое обслуживание, сборку аппаратов, производство запасных частей и программного обеспечения», — сказал Сергей Хегай.

Таким образом, проект не ограничивается запуском одного футуристического аппарата. План предусматривает формирование совершенно новой транспортной и технологической экосистемы.

Казахстан принял закон для воздушных такси

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 24 июня 2026 года подписал закон, регулирующий передовые транспортные технологии.

В документе впервые определены:

правовой статус аппаратов еВТОЛ;

порядок работы вертипортов;

понятия городской и региональной воздушной мобильности;

сертификация производителей и операторов;

цифровое управление беспилотным воздушным движением;

требования кибербезопасности.

Новая правовая база создает основу для вывода технологии из стадии экспериментальных показов на практический рынок. Тем не менее, каждый аппарат и оператор должны будут пройти отдельную сертификацию, а маршруты полетов — быть адаптированы под требования безопасности.

Это не первое испытание в Казахстане

Первый демонстрационный полет воздушного такси в стране прошел 19 мая в городе Алатау. Там строятся первый в Казахстане полноценный вертипорт и центр городской воздушной мобильности УАМ Кентер Эурасиа.

А полет в Астане стал очередным этапом демонстрации технологии широкой общественности в столице страны. Между АААГ и АутоФлигхт также подписан меморандум о поставке еще 50 аппаратов еВТОЛ серий В2000 и В5000.

Когда можно будет полетать на воздушном такси?

Точная дата начала коммерческих рейсов воздушного такси в Казахстане пока не объявлена. Демонстрационный полет показал работоспособность технологии, но для пассажирских перевозок необходимо пройти еще несколько этапов:

местная сертификация аппарата;

строительство сети вертипортов;

определение безопасных воздушных коридоров;

разработка регламентов на случай погодных условий и чрезвычайных ситуаций;

подготовка пилотов и технического персонала;

определение стоимости услуг и механизмов страхования.

Поэтому полет в небе Астаны правильнее расценивать не как готовую транспортную услугу, а как первую открытую демонстрацию системы будущего.

Когда-то и смартфон казался фантастикой. Теперь на очереди — полеты над пробками, лишь бы закон, безопасность и инфраструктура успевали за скоростью технологий.