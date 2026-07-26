Honda показала пикап Ридгелине нового поколения: дизайн кардинально изменится

·30·Авто
Honda показала пикап Ридгелине нового поколения: дизайн кардинально изменится

Японский автогигант Honda работает над третьим поколением своего популярного пикапа Ридгелине. Компания опубликовала первое официальное тизерное изображение новой модели, вызвав большой интерес среди автолюбителей. Ожидается, что это обновление кардинально изменит не только внешний вид, но и рыночную позицию модели. Об этом сообщает Иксбт.ком, сообщает .

По данным иксбт.ком, новый Honda Ридгелине официально дебютирует в ближайшие два года. Судя по первой опубликованной фотографии, автомобиль получит гораздо более агрессивный и брутальный дизайн по сравнению с предыдущими поколениями. Этот стиль приближает его к классическим и мощным пикапам североамериканского рынка.

Американский дух и инженерный подход

над новым проектом работает дизайн-студия Honda в Южной Калифорнии, а инженерные разработки ведутся в штате Огайо. Серийное производство автомобиля планируется на заводе в штате Алабама. Это свидетельствует о том, что модель создается с учетом вкусов именно американских потребителей.

Представители компании отмечают, что Ридгелине третьего поколения получит более прочный дизайн и расширенные возможности. Однако технические детали, включая платформу, линейку двигателей и динамические характеристики, пока держатся в секрете. Инженеры Honda делают упор на повышение мощности и внедорожных качеств новой модели.

Баланс конструкции и комфорта

Несмотря на изменение внешнего вида, ожидается, что основная конструкция автомобиля сохранится. С 2005 года модели Ридгелине строятся на базе несущего кузова. Это решение обеспечивает пикапу управляемость легкового автомобиля и высокий уровень комфорта. Хотя любители классических рамных пикапов критикуют это, Honda вряд ли откажется от данной традиции.

Интересно, что в новом анонсе Honda практически не упомянула свои традиционные «фишки». В предыдущих моделях специальное багажное отделение под грузовой платформой и двустворчатая задняя дверь были одними из главных преимуществ. Теперь же основной упор делается на «мужской» облик и внедорожный характер автомобиля.

Этим шагом Honda намерена вывести Ридгелине на уровень, позволяющий на равных конкурировать с такими соперниками, как Ford Ranger, Toyota Такома или Chevrolet Колорадо. В то время как на рынке Узбекистана интерес к пикапам также растет, появление столь современной и комфортной модели может открыть новые возможности выбора для покупателей.

HondaRidgelineПикапАвтоТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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