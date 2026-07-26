Новая эра в мире лондонских стартапов: Лифт Хусе против традиционного стиля Кремниевой долины

Шестиэтажное современное здание в восточной части Лондона сегодня становится центром новых перемен в технологическом мире. Проект под названием Лифт Хусе создан с целью отказаться от изнуряющего рабочего графика и культуры напускной шумихи Кремниевой долины, предложив стартаперам совершенно новую среду. Основное внимание здесь уделяется не быстрой демонстрации проекта, а улучшению качества жизни и долгосрочному устойчивому развитию. Об этом сообщается на Techcrunch.ком сообщает .

Основатель проекта, 26-летний Рован Алдеан, продав свою предыдущую компанию за несколько миллионов долларов, в настоящее время работает над новым стартапом в сфере искусственного интеллекта (AI). По его словам, Лифт Хусе — это не просто жилье, а площадка для обмена опытом и взаимной поддержки единомышленников-предпринимателей. Жители этого места избегают таких экстремальных методов, как 72-часовые непрерывные рабочие марафоны в США или проживание в нелегальных складских помещениях.

Лондонмаксксинг: превосходство британского подхода

Резиденты Лифт Хусе являются частью нового тренда под названием "Лондонмаксксинг". Это понятие означает максимальное использование всех возможностей технологической экосистемы Лондона. Британские предприниматели больше доверяют традициям, заложенным такими компаниями, как DeepMind, чем склонной к саморекламе культуре Кремниевой долины. Как известно, DeepMind без лишнего шума завоевала Нобелевскую премию и создала инновации мирового уровня.

Согласно данным Деалрум, только в 2026 году лондонские стартапы привлекли в общей сложности 14,7 миллиарда долларов инвестиций, из которых 12 миллиардов приходятся именно на проекты в области искусственного интеллекта. Этот показатель демонстрирует, насколько высоки доверие и интерес к британской технологической сцене. Крупные компании, такие как Вайве, ElevenLabs и Isomorphic Labs, являются лидерами в этой сфере.

Сплоченность и баланс

Распорядок жизни внутри Лифт Хусе также своеобразен. Хотя резиденты покупают продукты по отдельности, они часто готовят вместе и распределяют обязанности по уборке. Срок проживания здесь гибкий: кто-то планирует остаться на месяц, а кто-то — более чем на полгода. Главная цель — достижение высоких результатов при сохранении баланса между работой и личной жизнью.

Это место служит укреплению позиций Лондона как технологического хаба. Если в Кремниевой долине насчитываются сотни подобных "хакер хусе", то в Лондоне они только формируются. Лифт Хусе задает новые стандарты в этом плане с точки зрения качества и культуры. Ниже приведены основные достижения экосистемы лондонских стартапов:

Рекордный объем инвестиций, направленных в сферу AI.

Наличие школы, основанной на академических и прикладных знаниях, подобной DeepMind.

Формирование здоровой рабочей среды вместо культуры хустле културе (бешеного труда).

Увеличение числа местных стартапов, конкурентоспособных на глобальном рынке.