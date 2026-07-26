Хамдамов решил исход дерби: «Пахтакор» приблизился к лидеру

В ташкентском дерби один точный удар изменил как победителя, так и ситуацию в чемпионской гонке. «Пахтакор» на выезде с минимальным счетом обыграл «Бунёдкор» и еще больше приблизился к лидирующему «Нефтчи».

В жарком и бескомпромиссном поединке три очка «львам» принес гол Достонбека Хамдамова, забитый в начале второго тайма.

Осторожный футбол в первом тайме

В центральном матче 14-го тура Суперлиги Узбекистана сошлись «Бунёдкор» и «Пахтакор».

В лучших традициях ташкентского дерби на первых минутах встречи команды не шли на большой риск. Борьбы в центре поля было много, футболисты пытались воспользоваться ошибками соперника.

Если «Пахтакор» старался больше контролировать мяч, то «Бунёдкор» планировал создавать угрозу за счет быстрых контратак. Однако до перерыва стороны так и не смогли поразить ворота друг друга.

Башар Ресан отдал, Хамдамов завершил

Решающий эпизод в матче произошел вскоре после начала второго тайма.

На 49-й минуте иракский полузащитник Башар Ресан продолжил атаку точной передачей. А Достонбек Хамдамов умело воспользовался моментом и отправил мяч в ворота «Бунёдкора» — 0:1.

Точный пас Башара Ресана и хладнокровный удар Хамдамова решили судьбу дерби.

После пропущенного гола «Бунёдкор» большими силами пошел вперед в поисках возможности сравнять счет. Хозяева провели ряд замен с целью усилить атаку, но оборона «Пахтакора» выдержала давление.

Гостям удалось удержать победный результат в оставшиеся минуты и завершить дерби в свою пользу со счетом 1:0. Итоговый счет матча также зафиксирован в открытой спортивной статистике.

Интрига в чемпионской гонке накалилась

Эта победа стала для «Пахтакора» не просто очередными тремя очками. Команда получила возможность сократить отставание от своего главного соперника в борьбе за чемпионство — «Нефтчи».

Перед 14-м туром «Нефтчи» шел на первом месте с 34 очками, а «Пахтакор» — на втором с 30 очками. После победы в дерби «львы» довели количество своих очков до 33 и отстают от лидера всего на один пункт.

Теперь в чемпионской гонке ценность каждого матча возрастает еще больше. Единая ничья или поражение могут изменить лидера турнирной таблицы.

А «Бунёдкор» остался с 19 очками. Хотя команда хорошо начала сезон, после последних результатов она теряет ценные очки в борьбе за высокие места.

Хамдамов снова вышел на сцену в важнейшем матче

Достонбек Хамдамов становится одним из ключевых игроков «Пахтакора» в текущем сезоне. Он выделяется своей активностью на фланге, своевременными подключениями в штрафную площадь и хладнокровными действиями в ответственных ситуациях.

Сыгранность с Башаром Ресаном также превратилась в грозное оружие в атаках команды. Передачи иракского футболиста и подвижность Хамдамова создают серьезные проблемы для обороны соперника.

В официальном составе «Пахтакора» Хамдамов указан как левый полузащитник, а Башар Ресан — как один из основных игроков линии атаки.

Результат матча

Суперлига Узбекистана, 14-й тур

«Бунёдкор» — «Пахтакор» — 0:1

Гол:

Достонбек Хамдамов, 49-я минута;

голевая передача — Башар Ресан.

«Пахтакор» одержал победу в дерби и вдохнул новую жизнь в чемпионскую гонку. Теперь даже одна ошибка «Нефтчи» может вывести «львов» на вершину турнирной таблицы.

А как считаете вы, сможет ли «Нефтчи» сохранить чемпионство в текущем сезоне или «Пахтакор» отберет лидерство?