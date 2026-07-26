Хамдамов решил исход дерби: «Пахтакор» приблизился к лидеру

·56·Спорт
Хамдамов решил исход дерби: «Пахтакор» приблизился к лидеру

В ташкентском дерби один точный удар изменил как победителя, так и ситуацию в чемпионской гонке. «Пахтакор» на выезде с минимальным счетом обыграл «Бунёдкор» и еще больше приблизился к лидирующему «Нефтчи».

В жарком и бескомпромиссном поединке три очка «львам» принес гол Достонбека Хамдамова, забитый в начале второго тайма.

Осторожный футбол в первом тайме

В центральном матче 14-го тура Суперлиги Узбекистана сошлись «Бунёдкор» и «Пахтакор».

В лучших традициях ташкентского дерби на первых минутах встречи команды не шли на большой риск. Борьбы в центре поля было много, футболисты пытались воспользоваться ошибками соперника.

Если «Пахтакор» старался больше контролировать мяч, то «Бунёдкор» планировал создавать угрозу за счет быстрых контратак. Однако до перерыва стороны так и не смогли поразить ворота друг друга.

Башар Ресан отдал, Хамдамов завершил

Решающий эпизод в матче произошел вскоре после начала второго тайма.

На 49-й минуте иракский полузащитник Башар Ресан продолжил атаку точной передачей. А Достонбек Хамдамов умело воспользовался моментом и отправил мяч в ворота «Бунёдкора» — 0:1.

Точный пас Башара Ресана и хладнокровный удар Хамдамова решили судьбу дерби.

После пропущенного гола «Бунёдкор» большими силами пошел вперед в поисках возможности сравнять счет. Хозяева провели ряд замен с целью усилить атаку, но оборона «Пахтакора» выдержала давление.

Гостям удалось удержать победный результат в оставшиеся минуты и завершить дерби в свою пользу со счетом 1:0. Итоговый счет матча также зафиксирован в открытой спортивной статистике.

Интрига в чемпионской гонке накалилась

Эта победа стала для «Пахтакора» не просто очередными тремя очками. Команда получила возможность сократить отставание от своего главного соперника в борьбе за чемпионство — «Нефтчи».

Перед 14-м туром «Нефтчи» шел на первом месте с 34 очками, а «Пахтакор» — на втором с 30 очками. После победы в дерби «львы» довели количество своих очков до 33 и отстают от лидера всего на один пункт.

Теперь в чемпионской гонке ценность каждого матча возрастает еще больше. Единая ничья или поражение могут изменить лидера турнирной таблицы.

А «Бунёдкор» остался с 19 очками. Хотя команда хорошо начала сезон, после последних результатов она теряет ценные очки в борьбе за высокие места.

Хамдамов снова вышел на сцену в важнейшем матче

Достонбек Хамдамов становится одним из ключевых игроков «Пахтакора» в текущем сезоне. Он выделяется своей активностью на фланге, своевременными подключениями в штрафную площадь и хладнокровными действиями в ответственных ситуациях.

Сыгранность с Башаром Ресаном также превратилась в грозное оружие в атаках команды. Передачи иракского футболиста и подвижность Хамдамова создают серьезные проблемы для обороны соперника.

В официальном составе «Пахтакора» Хамдамов указан как левый полузащитник, а Башар Ресан — как один из основных игроков линии атаки.

Результат матча

Суперлига Узбекистана, 14-й тур

«Бунёдкор» — «Пахтакор» — 0:1

Гол:

  • Достонбек Хамдамов, 49-я минута;

  • голевая передача — Башар Ресан.

«Пахтакор» одержал победу в дерби и вдохнул новую жизнь в чемпионскую гонку. Теперь даже одна ошибка «Нефтчи» может вывести «львов» на вершину турнирной таблицы.

А как считаете вы, сможет ли «Нефтчи» сохранить чемпионство в текущем сезоне или «Пахтакор» отберет лидерство?

ПахтакорБунёдкорДостонбек ХамдамовБашар РесанНефтчи
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Барселона проводит чистку состава: Деку завершил пять важных сделокБарселона проводит чистку состава: Деку завершил пять важных сделокСегодня, 02:16Летний трансферный рынок: Реал Мадрид, Ювентус и планы других клубовЛетний трансферный рынок: Реал Мадрид, Ювентус и планы других клубовСегодня, 02:14Лионель Месси преподнес дорогие подарки игрокам сборной АргентиныЛионель Месси преподнес дорогие подарки игрокам сборной АргентиныСегодня, 01:59Криштиану Роналду и Тьерри Анри сыграют в сериале о британском футболеКриштиану Роналду и Тьерри Анри сыграют в сериале о британском футболеСегодня, 01:54Реал Мадрид договорился о трансфере Яна ДиомандеРеал Мадрид договорился о трансфере Яна ДиомандеСегодня, 01:14Федерико Кьеза подтвердил, что останется в Ливерпуле: Итальянская звезда поставил точку в трансферных слухахФедерико Кьеза подтвердил, что останется в Ливерпуле: Итальянская звезда поставил точку в трансферных слухахВчера, 23:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана