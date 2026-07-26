Аль-Наср на грани кризиса: пришло ли время расстаться с Криштиану Роналду

·74·Спорт
Аль-Наср на грани кризиса: пришло ли время расстаться с Криштиану Роналду

Саудовский клуб Аль-Наср переживает один из самых тяжелых кризисов в своей современной истории. Оказавшись в водовороте финансовых проблем, команда сталкивается с серьезными трудностями не только при осуществлении новых трансферов, но и в вопросе сохранения текущего состава. В этой ситуации вновь разгорелись дискуссии вокруг главной звезды клуба Криштиану Роналду, однако на этот раз речь идет не о его голах, а о целесообразности его дальнейшего пребывания в команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания иксбт.ком, в настоящее время Аль-Наср столкнулся с задолженностью на сумму около 800 миллионов риалов. Столь колоссальная финансовая нагрузка ставит под сомнение будущие спортивные проекты клуба. Астрономическая зарплата португальской звезды и привилегии по контракту в нынешних условиях вполне могли стать непосильным бременем для бюджета команды.

Финансовое бремя и маркетинговая стоимость

Тот факт, что Криштиану Роналду кардинально изменил мировой престиж саудовской Про-лиги и поднял маркетинговую стоимость бренда Аль-Наср на беспрецедентный уровень, неоспорим. Однако по мере ухудшения экономической ситуации в клубе стабильность этого проекта остается под вопросом. В настоящее время команда испытывает трудности даже в вопросах продления контрактов со своими ведущими футболистами.

По мнению специалистов, никакой великий футбольный проект не может строиться исключительно вокруг одной звезды. Для долгосрочного успеха требуются сбалансированная система, сильный тренерский штаб и стабильная администрация. В случае же с Аль-Насром концентрация всех ресурсов в одной точке привела к ослаблению общей системы, как отмечают эксперты.

На пороге трудного решения

Перед руководством клуба стоит сложнейший выбор: либо продолжить сотрудничество с Роналду и еще больше увеличить финансовые риски, либо выбрать путь избавления от долгов путем оптимизации состава. Невозможность осуществлять новые трансферы в данный момент наверняка негативно отразится и на результатах команды на поле.

Эта тема интересна и узбекистанским футбольним болельщикам, поскольку в рамках Лиги чемпионов АФК команды из нашего региона часто встречаются с клубами из Саудовской Аравии. Кризис такого гранда, как Аль-Наср, может повлиять и на расписание сил на континенте.

В заключение можно сказать, что эпоха Криштиану Роналду стала историческим поворотом для Аль-Насра, однако экономическая реальность заставляет клуб принимать более жесткие меры. Ожидается, что в ближайшие месяцы команда пересмотрит свою будущую стратегию.

Аль-НасрКриштиану РоналдуСаудовская АравияФутболТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Барселона проводит чистку состава: Деку завершил пять важных сделокБарселона проводит чистку состава: Деку завершил пять важных сделокСегодня, 02:16Летний трансферный рынок: Реал Мадрид, Ювентус и планы других клубовЛетний трансферный рынок: Реал Мадрид, Ювентус и планы других клубовСегодня, 02:14Лионель Месси преподнес дорогие подарки игрокам сборной АргентиныЛионель Месси преподнес дорогие подарки игрокам сборной АргентиныСегодня, 01:59Криштиану Роналду и Тьерри Анри сыграют в сериале о британском футболеКриштиану Роналду и Тьерри Анри сыграют в сериале о британском футболеСегодня, 01:54Реал Мадрид договорился о трансфере Яна ДиомандеРеал Мадрид договорился о трансфере Яна ДиомандеСегодня, 01:14Федерико Кьеза подтвердил, что останется в Ливерпуле: Итальянская звезда поставил точку в трансферных слухахФедерико Кьеза подтвердил, что останется в Ливерпуле: Итальянская звезда поставил точку в трансферных слухахВчера, 23:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана
Капитан Конго рассказал, как нашел слабые места Узбекистана