Саудовский клуб Аль-Наср переживает один из самых тяжелых кризисов в своей современной истории. Оказавшись в водовороте финансовых проблем, команда сталкивается с серьезными трудностями не только при осуществлении новых трансферов, но и в вопросе сохранения текущего состава. В этой ситуации вновь разгорелись дискуссии вокруг главной звезды клуба Криштиану Роналду, однако на этот раз речь идет не о его голах, а о целесообразности его дальнейшего пребывания в команде. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания иксбт.ком, в настоящее время Аль-Наср столкнулся с задолженностью на сумму около 800 миллионов риалов. Столь колоссальная финансовая нагрузка ставит под сомнение будущие спортивные проекты клуба. Астрономическая зарплата португальской звезды и привилегии по контракту в нынешних условиях вполне могли стать непосильным бременем для бюджета команды.

Финансовое бремя и маркетинговая стоимость

Тот факт, что Криштиану Роналду кардинально изменил мировой престиж саудовской Про-лиги и поднял маркетинговую стоимость бренда Аль-Наср на беспрецедентный уровень, неоспорим. Однако по мере ухудшения экономической ситуации в клубе стабильность этого проекта остается под вопросом. В настоящее время команда испытывает трудности даже в вопросах продления контрактов со своими ведущими футболистами.

По мнению специалистов, никакой великий футбольный проект не может строиться исключительно вокруг одной звезды. Для долгосрочного успеха требуются сбалансированная система, сильный тренерский штаб и стабильная администрация. В случае же с Аль-Насром концентрация всех ресурсов в одной точке привела к ослаблению общей системы, как отмечают эксперты.

На пороге трудного решения

Перед руководством клуба стоит сложнейший выбор: либо продолжить сотрудничество с Роналду и еще больше увеличить финансовые риски, либо выбрать путь избавления от долгов путем оптимизации состава. Невозможность осуществлять новые трансферы в данный момент наверняка негативно отразится и на результатах команды на поле.

Эта тема интересна и узбекистанским футбольним болельщикам, поскольку в рамках Лиги чемпионов АФК команды из нашего региона часто встречаются с клубами из Саудовской Аравии. Кризис такого гранда, как Аль-Наср, может повлиять и на расписание сил на континенте.

В заключение можно сказать, что эпоха Криштиану Роналду стала историческим поворотом для Аль-Насра, однако экономическая реальность заставляет клуб принимать более жесткие меры. Ожидается, что в ближайшие месяцы команда пересмотрит свою будущую стратегию.