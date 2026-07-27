Системные требования Минекрафт резко выросли впервые за 17 лет

·38·Технологии
Системные требования Минекрафт резко выросли впервые за 17 лет

Компания Microsoft впервые за последние 17 лет серьезно пересмотрела системные требования популярной игры Минекрафт. По данным иксбт.ком, эти изменения осуществляются в целях дальнейшего развития игры, внедрения передовых технологий и обеспечения стабильной работы будущих версий. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Наиболее заметные изменения коснулись минимальной конфигурации игры. Если раньше Минекрафт: Джава Эдитион свободно запускалась даже на старых компьютерах с процессорами Intel Коре и3-3210, AMD А8-8600, 2 GB RAM и встроенной графикой Intel ХД 4000, то теперь технические требования выросли в несколько раз.

Новые рекомендуемые технические требования

Согласно представленным компанией данным, рекомендуемые требования также существенно возросли. Теперь Microsoft советует запускать игру на компьютерах с операционной системой Windows 11, процессорами уровня Intel Коре и5-12400 или AMD Ryzen 5 5600, видеокартами GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 КсТ либо Intel Арк А580 и целыми 16 GB RAM.

Тем не менее, владельцам устройств с ограниченными техническими возможностями переживать не стоит. Как официально заявляет Microsoft, обладатели старых ПК или компьютеров, не отвечающих рекомендуемому уровню, не будут лишены доступа к игре. Минекрафт: Джава Эдитион все равно продолжит запускаться на таком оборудовании.

Однако специалисты предупреждают, что на старом оборудовании больше не гарантируются стабильная частота кадров (FPS), работа без ошибок и корректное функционирование новых функций. Это может создать определенные трудности для пользователей устаревших компьютеров.

Резкий рост системных требований связан не только с увеличением объема игры. Одной из главных причин является то, что Microsoft планирует отказаться от устаревшего графического API ОпенГЛ в пользу более современной технологии Вулкан. Ожидается, что этот переход повысит общую производительность.

Для пользователей, чьи компьютеры не отвечают новым требованиям, Microsoft предлагает и альтернативный путь. В частности, рекомендуется обратить внимание на версию Минекрафт: Бедрок Эдитион, которая не так требовательна к аппаратном обеспечению. Хотя она уступает Джава-версии по возможностям модификации, она остается удобным решением для обычных игроков.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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