Системные требования Минекрафт резко выросли впервые за 17 лет

Компания Microsoft впервые за последние 17 лет серьезно пересмотрела системные требования популярной игры Минекрафт. По данным иксбт.ком, эти изменения осуществляются в целях дальнейшего развития игры, внедрения передовых технологий и обеспечения стабильной работы будущих версий. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Наиболее заметные изменения коснулись минимальной конфигурации игры. Если раньше Минекрафт: Джава Эдитион свободно запускалась даже на старых компьютерах с процессорами Intel Коре и3-3210, AMD А8-8600, 2 GB RAM и встроенной графикой Intel ХД 4000, то теперь технические требования выросли в несколько раз.

Новые рекомендуемые технические требования

Согласно представленным компанией данным, рекомендуемые требования также существенно возросли. Теперь Microsoft советует запускать игру на компьютерах с операционной системой Windows 11, процессорами уровня Intel Коре и5-12400 или AMD Ryzen 5 5600, видеокартами GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 КсТ либо Intel Арк А580 и целыми 16 GB RAM.

Тем не менее, владельцам устройств с ограниченными техническими возможностями переживать не стоит. Как официально заявляет Microsoft, обладатели старых ПК или компьютеров, не отвечающих рекомендуемому уровню, не будут лишены доступа к игре. Минекрафт: Джава Эдитион все равно продолжит запускаться на таком оборудовании.

Однако специалисты предупреждают, что на старом оборудовании больше не гарантируются стабильная частота кадров (FPS), работа без ошибок и корректное функционирование новых функций. Это может создать определенные трудности для пользователей устаревших компьютеров.

Резкий рост системных требований связан не только с увеличением объема игры. Одной из главных причин является то, что Microsoft планирует отказаться от устаревшего графического API ОпенГЛ в пользу более современной технологии Вулкан. Ожидается, что этот переход повысит общую производительность.

Для пользователей, чьи компьютеры не отвечают новым требованиям, Microsoft предлагает и альтернативный путь. В частности, рекомендуется обратить внимание на версию Минекрафт: Бедрок Эдитион, которая не так требовательна к аппаратном обеспечению. Хотя она уступает Джава-версии по возможностям модификации, она остается удобным решением для обычных игроков.