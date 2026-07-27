Паника вокруг китайских моделей искусственного интеллекта: что говорит американский технологический рынок

·38·Технологии
Паника вокруг китайских моделей искусственного интеллекта: что говорит американский технологический рынок

Презентация модели искусственного интеллекта Кими, разработанной китайской компанией Муншот AI, еще больше усилила споры вокруг конкурентоспособности США, а также открытых и закрытых систем искусственного интеллекта. По данным иксбт.ком и TechCrunch, эта ситуация не только вызвала широкое обсуждение в социальных сетях, но и привлекла внимание регуляторов в Вашингтоне, а представители OpenAI и Anthropic выразили свою обеспокоенность по поводу открытых моделей Китая. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как обсуждалось в подкасте Экуитй от TechCrunch, подобные ситуации наблюдались и раньше, а специалисты из Кремниевой долины всегда ждут появления чего-то, что оставит все остальное позади. По мнению экспертов, участвовавших в этом обсуждении, каждый раз при выходе новой модели из Китая в технологической индустрии повторяются нервозность и излишняя паника.

Реакция на достижения Китая в области искусственного интеллекта

Специалисты отмечают, что дискуссии во время релиза модели DeepSeek были похожими. Тогда также начались жаркие споры в технологическом мире после того, как стало известно, что китайская модель может конкурировать с ведущими аналогами по некоторым показателям, либо является более дешевой и открытой. На этот раз модель Кими также оказалась в центре внимания из-за хороших результатов в отдельных тестах.

Тем не менее, эксперты считают такую чрезмерную чувствительность и панику в технологическом мире несколько преувеличенными. Например, хотя создание модели Кими за короткое время впечатляющей графической копии системы macOS наделало много шума в соцсетях, в еженедельных аналитических обзорах подтвердилось, что это не полноценная операционная система и поводов для технологической паники нет.

Регулирование и рыночные интересы

Утверждается, что за вашингтонскими обсуждениями и лоббистскими усилиями стоят не только национальная конкуренция, но и коммерческие интересы. Введение серьезных ограничений на китайские модели искусственного интеллекта принесет пользу далеко не всем компаниям в США, а напротив, может послужить укреплению позиций лишь ограниченного числа крупных передовых лабораторий.

В настоящее время ожесточенная конкуренция на рынке искусственного интеллекта и будущее моделей с открытым исходным кодом оказывают влияние не только на отношения США и Китая, но и на глобальную технологическую экосистему. По мнению экспертов, после еженедельных эмоциональных обсуждений рынок стабилизируется, и начнется более объективная оценка реальных возможностей и рисков.

Искусственный интеллектКитайские технологииOpenAITechCrunchКонкуренция США
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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