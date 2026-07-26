Выход Шахрана Эргашева на бой в необычной маске привлек внимание зрителей

Узбекский боксер Шахран Эргашев перед своим очередным боем необычно вышел на ринг. Он привлек внимание зрителей, надев жуткую маску, полностью закрывающую лицо.

Такой внешний вид боксера вызвал у присутствующих в зале разные впечатления. Если одни зрители отметили, что маска действительно получилась пугающей, то другие сочли ее забавной. Кадры выхода Эргашева на ринг быстро распространились в социальных сетях.

Пользователи высказали различные мнения о внешнем виде маски, образе боксера и цели этого выхода. В результате Шахран Эргашев еще до начала боя стал одним из самых обсуждаемых участников вечера.