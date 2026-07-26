Выход Шахрана Эргашева на бой в необычной маске привлек внимание зрителей
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Узбекский боксер Шахран Эргашев перед своим очередным боем необычно вышел на ринг. Он привлек внимание зрителей, надев жуткую маску, полностью закрывающую лицо.
Такой внешний вид боксера вызвал у присутствующих в зале разные впечатления. Если одни зрители отметили, что маска действительно получилась пугающей, то другие сочли ее забавной. Кадры выхода Эргашева на ринг быстро распространились в социальных сетях.
Пользователи высказали различные мнения о внешнем виде маски, образе боксера и цели этого выхода. В результате Шахран Эргашев еще до начала боя стал одним из самых обсуждаемых участников вечера.
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