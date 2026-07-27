Canon зарегистрировала три новые камеры: что известно

·31·Технологии
Canon зарегистрировала три новые камеры: что известно

Японский технологический гигант Canon официально зарегистрировал сразу три новые камеры в органах сертификации беспроводных устройств. Обычно такие шаги предвещают официальный анонс продукта и вызывают большой интерес на рынке. По данным иксбт.ком, речь идет о моделях ЭОС Р8 ИИ, ЭОС Р7 ИИ и ЭОС Р10 ИИ, выход которых на рынок запланирован на вторую половину 2026 года. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Специалисты отмечают, что одновременная регистрация этих устройств свидетельствует об их демонстрации не поэтапно, а в рамках общего презентационного мероприятия. Хотя компания Canon пока не раскрыла официальные подробности о новой технике, в сети уже появились первые утечки, касающиеся основных технических характеристик.

Модель ЭОС Р8 ИИ в ретро-дизайне

По мнению экспертов, наибольший интерес вызывает устройство ЭОС Р8 ИИ. По слухам, данная камера будет представлена общественности в середине сентября текущего года. Ожидается, что она будет выполнена в специальном ретро-дизайне, посвященном 50-летию легендарной пленочной камеры Canon АЭ-1.

Согласно ожидаемым техническим характеристикам, новое полнокадровое устройство будет оснащено следующими возможностями:

  • Полнокадровый сенсор на 32,5 мегапикселя
  • Быстрая серийная съемка со скоростью до 40 кадров в секунду с использованием электронного затвора
  • Встроенная в корпус камеры система стабилизации изображения
  • Возможность записи видео в формате 4К с технологией сверхкачественного оверсамплинг
  • Два слота для карт памяти СД вместо одного слота в предыдущей модели ЭОС Р8

Другие новые устройства с передовым сенсором АПС-К

В свою очередь, модель ЭОС Р7 ИИ, как ожидается, станет первой камерой в истории Canon с многослойным (мултилаер) сенсором АПС-К. Такая инновационная конструкция значительно увеличит скорость считывания данных и практически полностью устранит затемнение видоискателя между кадрами. Также предполагается увеличение разрешения сенсора с 32,5 Мп до 39 мегапикселей.

В завершающей линейку модели ЭОС Р10 ИИ кардинальных изменений не ожидается. По данным источников из индустрии, в этой камере начального уровня будет усовершенствована система автофокуса и предложен увеличенный буфер обмена для непрерывной съемки.

В настоящее время технические характеристики данных устройств основаны лишь на предварительных предположениях и утечках. Тем не менее, завершение процесса регистрации говорит поклонникам Canon о том, что новое поколение техники будет представлено в ближайшее время.

CanonКамераТехнологияEOSНовинка
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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