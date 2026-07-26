Вышло июльское обновление для Samsung Galaxy А57 и Galaxy А27

·65·Технологии
Вышло июльское обновление для Samsung Galaxy А57 и Galaxy А27

Компания Samsung начала распространение обновления безопасности за июль 2026 года для своих популярных смартфонов — моделей Galaxy А57 и Galaxy А27. По информации иксбт.ком, новое программное обеспечение направлено на усиление защиты устройств от различных уязвимостей безопасности и является важным шагом в обеспечении безопасности пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Внедряемый новый патч устраняет в общей сложности 57 уязвимостей безопасности, обнаруженных в предыдущих версиях One UI и Android. Специалисты отмечают, что некоторые из этих недочетов содержали угрозы критического уровня, и их своевременное устранение имеет решающее значение для защиты личных данных.

Международные рынки и детали программного обеспечения

В настоящее время данное обновление поэтапно распространяется для смартфонов Galaxy А57 на международных рынках. Новая прошивка вышла под номером А576БКсКсС4АЗГ7, а ее объем составляет примерно 384 МБ. Такой размер позволяет быстро и удобно загрузить обновление на устройство.

В свою очередь, соответствующее программное обеспечение подготовлено и для модели Galaxy А27. Для пользователей, владеющих этим смартфоном, обновление на начальном этапе было выпущено в Южной Корее, а номер его прошивки определен как А276ККСС2АЗГ1. Ожидается, что в ближайшие дни Samsung предоставит этот важный патч и пользователям в других государствах.

Будущее программное планирование

Стоит отметить, что оба смартфона внесены в список устройств, которые в будущем получат новую оболочку One UI 9.0 на базе Android 17. Хотя точные сроки выхода следующего крупного обновления для этих моделей пока не объявлены, Samsung регулярно обеспечивает свои устройства патчами безопасности.

Пользователям рекомендуется перед установкой обновления проверить стабильность интернет-соединения и убедиться в достаточным уровне заряда батареи. Подобные регулярные обновления гарантируют стабильную работу смартфонов и их способность противостоять угрозам кибербезопасности.

SamsungGalaxy A57Galaxy A27One UIAndroid
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Apple отложила презентацию своих первых умных очковApple отложила презентацию своих первых умных очковСегодня, 02:22OpenAI представит Белому дому модель искусственного интеллекта нового поколенияOpenAI представит Белому дому модель искусственного интеллекта нового поколенияСегодня, 01:23Canon зарегистрировала три новые камеры: что известноCanon зарегистрировала три новые камеры: что известноСегодня, 00:59Паника вокруг китайских моделей искусственного интеллекта: что говорит американский технологический рынокПаника вокруг китайских моделей искусственного интеллекта: что говорит американский технологический рынокСегодня, 00:52Системные требования Минекрафт резко выросли впервые за 17 летСистемные требования Минекрафт резко выросли впервые за 17 летСегодня, 00:23NASA в тисках кадрового кризиса: каждый пятый сотрудник покинул агентствоNASA в тисках кадрового кризиса: каждый пятый сотрудник покинул агентствоВчера, 23:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне