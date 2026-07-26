Вышло июльское обновление для Samsung Galaxy А57 и Galaxy А27

Компания Samsung начала распространение обновления безопасности за июль 2026 года для своих популярных смартфонов — моделей Galaxy А57 и Galaxy А27. По информации иксбт.ком, новое программное обеспечение направлено на усиление защиты устройств от различных уязвимостей безопасности и является важным шагом в обеспечении безопасности пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Внедряемый новый патч устраняет в общей сложности 57 уязвимостей безопасности, обнаруженных в предыдущих версиях One UI и Android. Специалисты отмечают, что некоторые из этих недочетов содержали угрозы критического уровня, и их своевременное устранение имеет решающее значение для защиты личных данных.

Международные рынки и детали программного обеспечения

В настоящее время данное обновление поэтапно распространяется для смартфонов Galaxy А57 на международных рынках. Новая прошивка вышла под номером А576БКсКсС4АЗГ7, а ее объем составляет примерно 384 МБ. Такой размер позволяет быстро и удобно загрузить обновление на устройство.

В свою очередь, соответствующее программное обеспечение подготовлено и для модели Galaxy А27. Для пользователей, владеющих этим смартфоном, обновление на начальном этапе было выпущено в Южной Корее, а номер его прошивки определен как А276ККСС2АЗГ1. Ожидается, что в ближайшие дни Samsung предоставит этот важный патч и пользователям в других государствах.

Будущее программное планирование

Стоит отметить, что оба смартфона внесены в список устройств, которые в будущем получат новую оболочку One UI 9.0 на базе Android 17. Хотя точные сроки выхода следующего крупного обновления для этих моделей пока не объявлены, Samsung регулярно обеспечивает свои устройства патчами безопасности.

Пользователям рекомендуется перед установкой обновления проверить стабильность интернет-соединения и убедиться в достаточным уровне заряда батареи. Подобные регулярные обновления гарантируют стабильную работу смартфонов и их способность противостоять угрозам кибербезопасности.