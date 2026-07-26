Трансфер Гранита Джаки закрыт: Сандерленд не отпустит капитана в Челси

·36·Спорт
Трансфер Гранита Джаки закрыт: Сандерленд не отпустит капитана в Челси

Главный тренер английского Сандерленда Режи Лен Бри поставил точку в слухах вокруг капитана команды Гранита Джаки. Наставник категорически отверг сообщения о переходе опытного полузащитника в лондонский Челси и заявил, что эта тема больше обсуждаться не будет. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

По информации издания Те Гуардиан, Челси направил предложение по швейцарскому футболисту в размере 8 миллионов фунтов стерлингов, однако руководство Сандерленда незамедлительно отклонило этот запрос. Главный тренер Челси Хаби Алонсо хотел вновь поработать со своим бывшим подогречным по леверкузенскому Байеру, но этот план, судя по всему, не осуществится.

Преданность капитана и еврокубковые амбиции

После товарищеского матча против Ливерпуля (2-4) Режи Лен Бри в общении с журналистами четко высказался о будущем Джаки. Тренер подчеркнул, что игрок хочет остаться в команде и вместе с клубом покорять новые вершины.

«Нет, эта тема закрыта. Гранит принял очень четкое решение относительно своего будущего. Он любит Сандерленд и хочет остаться здесь. Он является прекрасным лидером и настоящим капитаном не только на поле, но и в раздевалке», — отметил Лен Бри.

В прошлом сезоне Сандерленд завоевал путевку в Лигу Европы, и Гранит Джака стал ключевой фигурой в этом успехе. Руководство клуба не намерено продавать своего самого опытного игрока перед дебютом на евроарене. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2028 года.

Трансферный рынок и состав команды

Лен Бри также затронул планы команды на трансферном окне. По его словам, клуб не будет покупать 14 новых футболистов, как в прошлом году, а ограничится точечными усилениями. Сохранение стабильности внутри команды в настоящее время рассматривается как приоритетная задача.

Гранита Джака обладает большим опытом выступлений в Премьер-лиге. Он провел 297 матчей за лондонский Арсенал, забил 23 гола и дважды выиграл Кубок Англии. Также он успешно выступал в немецкой Бундеслиге за менхенгладбахскую Боруссию и леверкузенский Байер. В частности, он завоевал чемпионский титул и Кубок страны с Байером.

В настоящее время Сандерленд, сохранив своего капитана, рассчитывает достойно выступить не только во внутреннем чемпионате, но и в Лиге Европы. Челси же придется искать других кандидатов для укрепления линии полузащиты.

ЧелсиСандерлендГранит ДжакаТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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