Федерико Кьеза подтвердил, что останется в Ливерпуле: Итальянская звезда поставил точку в трансферных слухах

Итальянский атакующий полузащитник «Ливерпуля» Федерико Кьеза положил конец различным трансферным слухам, циркулировавшим вокруг его будущего в последнее время. Футболист официально заявил, что счастлив в английском клубе и полностью сосредоточен на новом сезоне. Это заявление имеет особое значение на фоне интереса к нему со стороны клубов итальянской Серии А. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Для Кьезы, перебравшегося на Мерсисайд из «Ювентуса» в августе 2024 года за 12,5 миллиона фунтов стерлингов, начальный период в Англии выдался непростым. Из-за травм и спада игровой формы он не смог закрепиться в основном составе. Однако с приходом нового главного тренера Андони Ираолы в карьере футболиста ожидается новая страница. Кьеза намерен проявить себя именно под руководством нового наставника.

Новый тренер и тактические изменения

После товарищеского матча против «Сандерленда», завершившегося победой со счетом 4:2, Кьеза пообщался с журналистами. По его словам, Андони Ираола пробует его не на привычной позиции флангового полузащитника, а в роли центрального нападающего. Хотя эта тактическая перестановка оказалась неожиданной для футболиста, он выразил готовность сыграть на любой позиции в интересах команды.

«В настоящее время я очень счастлив находиться в „Ливерпуле“. Мне нравится этот клуб, болельщики и здешняя атмосфера. Я изо всех сил стараюсь продемонстрировать свои возможности. Сейчас в моих мыслях только „Ливерпуль“ и предстоящие матчи», — подчеркнул Федерико Кьеза в своем интервью.

Как пишет издание Goal.com, новый главный тренер Андони Ираола требует от команды высокой интенсивности и агрессивного прессинга в каждой точке поля. Кьеза отметил, что общался с тренером в основном на темы тактических схем и давления на соперника, а глубоких переговоров о долгосрочном будущем пока не велось. Тем не менее, футболист подчеркнул, что понял требования наставника.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» занял пятое место в английской Премьер-лиге и с трудом завоевал путевку в Лигу чемпионов. В новом сезоне перед командой стоят высокие цели как во внутреннем чемпионате, так и на евроарене. Кьеза нацелен принять непосредственное участие в этих успехах и стать одним из главных лидеров команды.

Это решение итальянского футболиста стало позитивной новостью для болельщиков «Ливерпуля». Высокая конкуренция в линии атаки и взгляды нового тренера на современный футбол могут позволить Кьезе проявить свои лучшие качества. Теперь все зависит от того, как футболист проявит себя в процессе предсезонной подготовки.