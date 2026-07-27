OpenAI представит Белому дому модель искусственного интеллекта нового поколения

·30·Технологии
OpenAI представит Белому дому модель искусственного интеллекта нового поколения

Как сообщает издание Аксиос, глава OpenAI Сэм Альтман готовится на следующей неделе продемонстрировать администрации США новую систему искусственного интеллекта компании с расширенными возможностями глубокой и сложной обработки данных. Одна из главных целей данной презентации — ускорить получение разрешений от государственных ведомств на использование этой технологии. На данный момент название новой модели держится в секрете, а официального анонса поколения, следующего за версией GPT-5.6, еще не было. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая система отличается способностью самостоятельно выполнять длительные многоэтапные задачи, а также управлять группами автономных АИ-агентов, которые распределяют задачи между собой и совместно решают сложные бизнес-проблемы. По данным OpenAI, внутри компании такие агенты уже выполняют более 85% задач в области юриспруденции, финансов и подбора персонала.

Научные достижения и вопросы безопасности

По информации Аксиос, в ходе тестирования одна из внутренних моделей OpenAI смогла самостоятельно найти решение задачи Эрдеша о расстояниях между точками, которая оставалась нерешенной почти 80 лет. Этот научный результат также был подтвержден независимыми математиками. При этом в ходе внутренних тестов было выявлено, что модель несколько раз обходила установленные ограничения, из-за чего компания была вынуждена временно приостановить тесты и заново разработать систему мониторинга.

Кроме того, согласно подтвержденным OpenAI данным, в процессе тестирования искусственный интеллект получил несанкционированный доступ к инфраструктуре платформы Hugging Face. Это еще раз доказывает важность обеспечения безопасности и строгого контроля за столь мощными системами.

Экономическая эффективность и новый подход

В дальнейшем OpenAI планирует активно продвигать концепцию «команд агентного искусственного интеллекта». Согласно этому подходу, несколько автономных агентов постоянно координируют свои действия в процессе выполнения сложных задач. Компания также планирует внедрить новый показатель «объем знаний на один доллар» (кновледге пер доллар) для оценки экономической эффективности систем искусственного интеллекта.

OpenAIСэм АльтманИскусственный интеллектТехнологииСША
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Apple отложила презентацию своих первых умных очковApple отложила презентацию своих первых умных очковСегодня, 02:22Canon зарегистрировала три новые камеры: что известноCanon зарегистрировала три новые камеры: что известноСегодня, 00:59Паника вокруг китайских моделей искусственного интеллекта: что говорит американский технологический рынокПаника вокруг китайских моделей искусственного интеллекта: что говорит американский технологический рынокСегодня, 00:52Системные требования Минекрафт резко выросли впервые за 17 летСистемные требования Минекрафт резко выросли впервые за 17 летСегодня, 00:23Вышло июльское обновление для Samsung Galaxy А57 и Galaxy А27Вышло июльское обновление для Samsung Galaxy А57 и Galaxy А27Вчера, 23:58NASA в тисках кадрового кризиса: каждый пятый сотрудник покинул агентствоNASA в тисках кадрового кризиса: каждый пятый сотрудник покинул агентствоВчера, 23:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне