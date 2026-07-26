Ухудшилось здоровье Дональда Трампа: Белый дом ответил на опасения по поводу здоровья Трампа

·97·Мир
Ухудшилось здоровье Дональда Трампа: Белый дом ответил на опасения по поводу здоровья Трампа

Белый дом дал официальный комментарий по поводу обсуждений состояния здоровья Дональда Трампа. После того как у президента были замечены легкие отеки на ногах, он прошел полное медицинское обследование, в ходе которого у него была выявлена хроническая венозная недостаточность.

Согласно заключению врача Белого дома от 17 июля 2025 года, обследования не выявили у Трампа опасных тромбов, артериальных заболеваний или сердечной недостаточности. Анализы крови, функция почек и структура сердца также находятся в норме. Врач оценил общее состояние здоровья президента как хорошее.

Венозная недостаточность возникает тогда, когда клапаны в венах ног не могут в достаточной мере пропускать кровь вверх, к сердцу. Заболевание носит хронический характер, но его можно контролировать под наблюдением врача и с помощью соответствующего лечения.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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