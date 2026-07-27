Реал Мадрид договорился о трансфере Яна Диоманде

·24·Спорт
Реал Мадрид договорился о трансфере Яна Диоманде

Испанский клуб Реал Мадрид близок к очередной громкой сделке на трансферном рынке. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, королевский клуб достиг полного соглашения о подписании талантливого вингера команды РБ Лейпциг Яна Диоманде. 19-летний футболист в ближайшие дни вылетит в Испанию, пройдет медицинский осмотр и подпишет долгосрочный контракт до июня 2031 года. Об этом сообщает Goal.com .

Трансферная стоимость оценивается в сумму, значительно превышающую 100 миллионов евро. Ранее предложение мадридцев в районе 100 миллионов евро было отклонено немецким клубом, так как руководство РБ Лейпцига требовало за своего талантливого игрока более крупную сумму. Однако в результате последних переговоров стороны пришли к общему соглашению, и сумма трансфера составила рекордную величину.

Острая борьба за звездного футболиста

К игроку сборной Кот-д’Ивуара Яну Диоманде проявляли серьезный интерес ведущие клубы Европы. В частности, Пари Сен-Жермен также активно участвовал в трансферной гонке и согласовал с футболистом условия личного контракта. Однако парижский клуб, оставаясь верным принципам финансовой стабильности и сохранения командного баланса, решил выйти из борьбы за эту сумму.

Кроме того, за действиями молодого таланта внимательно следили и гранды Английской Премьер-лиги — Арсенал, Манчестер Сити и Ливерпуль. Однако английские клубы не захотели перешагивать отметку в 100 миллионов евро. Выход же Пари Сен-Жермен из борьбы устранил все препятствия на пути Реала и гарантировал осуществление трансфера.

История стремительного взлета футболиста

Карьера Яна Диоманде за последние годы отличается настоящими профессиональными скачками. В сезоне 2024/25 в составе вылетевшего из Ла Лиги Леганеса он вышел в стартовом составе лишь в шести матчах и дважды поразил ворота соперников. Тем не менее его потенциал не остался без внимания немецкого клуба.

В 2025 году РБ Лейпциг приобрел футболиста за 20 миллионов евро. Кардинально изменив свою игру в немецкой Бундеслиге, молодой нападающий в короткие сроки стал главной звездой команды. За прошедший сезон он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, забил более 10 голов и превратился в один из самых ярких талантов Европы.

Реал МадридЯн ДиомандеРБ ЛейпцигТрансферЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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