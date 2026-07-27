Гол Эльдора Шомуродова получил историческое признание на ЧМ-2026 (видео)

·80·Спорт
Гол Эльдора Шомуродова получил историческое признание на ЧМ-2026 (видео)

Гол капитана сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова в ворота сборной Демократической Республики Конго стал одним из самых ярких эпизодов чемпионата мира-2026. Болельщики ФИФА признали его самым красивым голом, забитым на групповом этапе.

Однако к распространяющимся в социальных сетях сообщениям о том, что «гол Шомуродова стал вторым на турнире в целом», пока стоит относиться осторожно. Согласно последним официальным данным ФИФА, в финальном голосовании за определение абсолютного лучшего гола турнира самым красивым был признан мяч, забитый футболистом Кабо-Верде Сидни Лопесом Кабралом в ворота Аргентины в 1/16 финала.

Один удар стал символом Узбекистана на мундиале

Шомуродов забил этот гол в заключительном матче группового этапа Узбекистана против Конго ДР.

Узбекский нападающий нанес предельно точный удар из сложного угла над вратарем, выведя свою команду вперед в счете. ФИФА охарактеризовала этот эпизод как «выверенную параболу» и включила его в число 12 лучших голов группового этапа.

В итоге Узбекистан уступил со счетом 1:3 и не смог выйти в плей-офф. Но гол Шомуродова остался одним из самых запоминающихся моментов исторического дебютного турнира команды.

Шомуродов опередил даже Месси и Винисиуса

После завершения группового этапа на сайте ФИФА.ком среди болельщиков проводилось 48-часовое голосование.

По его результатам:

Место

Футболист

Голоса

1

Эльдор Шомуродов — Узбекистан

36 процентов

2

Уилсон Исидор — Гаити

26,5 процента

3

Керим Аляжбегович — Босния и Герцеговина

24,9 процента

Шомуродов набрал в голосовании более высокий результат, чем такие мировые звезды, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. ФИФА объявила его победу первым местом на начальном этапе премии «Hyundai Goal оф те Турнамент».

В некоторых сообщениях приводится следующий итоговый рейтинг:

  1. Сидни Лопес Кабрал;

  2. Эльдор Шомуродов;

  3. Уилсон Исидор.

Гол Сидни Лопеса Кабрала в ворота Аргентины был признан лучшим голом стадии 1/16 финала. Футболист Кабо-Верде набрал на том этапе 88,7 процента голосов.

А Шомуродов занял первое место в голосовании по групповому этапу. Уилсон Исидор стал вторым именно в этом опросе следом за Шомуродовым.

Как ФИФА определяет победителя?

Процесс определения лучшего гола по ходу ЧМ-2026 был разделен на несколько этапов:

  • групповой этап;

  • 1/16 финала;

  • 1/8 финала;

  • четвертьфиналы и полуфиналы;

  • решающее голосование после завершения турнира.

Победитель каждого этапа попал в итоговый список. Например, Шомуродов победил в голосовании на групповом этапе, Сидни Лопес Кабрал — в 1/16 финала, а Эрлинг Холанд — в 1/8 финала.

На официальной странице ФИФА после завершения турнира стартовало финальное голосование с участием 12 голов. По результатам этого голосования гол Сидни Лопеса Кабрала в ворота Аргентины в 1/16 финала был признан самым красивым.

Почему именно этот гол Шомуродова поразил болельщиков?

Удар Шомуродова выделялся сразу по нескольким аспектам:

  • нападающий принял мяч под сложным углом;

  • мгновенно заметил вышедшего из ворот голкипера;

  • выбрал не сильный, а предельно точный удар;

  • мяч перелетел через вратаря и опустился в дальний угол;

  • действие было выполнено на высокой скорости.

В этом голе решающую роль сыграли не столько сила, сколько техника, быстрое оценивание ситуации и хладнокровие.

ФИФА оценила его как «идеальный удар с острого угла». Самое главное, что гол был не только красивым, но и вывел Узбекистан вперед в счете.

Команда ушла, но Шомуродов оставил след

Хотя Узбекистан не смог выйти из группы на ЧМ-2026, команда подарила несколько незабываемых моментов на своем историческом первом мундиале.

Гол Шомуродова занимает среди них особое место. Он заслужил признание не только узбекских болельщиков, но и любителей футбола со всего мира, принявших участие в голосовании.

Само опережение таких звезд, как Месси и Винисиус, в опросе ФИФА по групповому этапу является историческим результатом для узбекского футбола. Теперь главная интрига заключается в том, какое место займет этот гол в финальном голосовании.

Главный вывод

На данный момент официально подтвержденный результат выглядит следующим образом:

Гол Эльдора Шомуродова в ворота Конго ДР был признан самым красивым голом группового этапа ЧМ-2026.

А информация о том, что он занял второе место по итогам всего турнира, пока официально ФИФА не опубликована.

Но независимо от итогового результата, Шомуродов уже стал автором одного из самых красивых и обсуждаемых голов в истории футбола Узбекистана.

Эльдор ШомуродовФИФАУзбекистанЛионель МессиHyundai
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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