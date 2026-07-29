В сеть слили первые «живые» фотографии смартфона Huawei Nova 16 SE

·198·Технологии
В сеть слили первые «живые» фотографии смартфона Huawei Nova 16 SE

В интернет просочились первые «живые» фотографии нового смартфона Huawei Nova 16 SE, который компания еще официально не анонсировала. Ожидается, что это устройство станет долгожданной новизной для фанатов бренда, так как, по данным иксбт.ком, китайский производитель не выпускал мобильные устройства этой серии последние три года. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Судя по появившимся в сети снимкам, новый гаджет получит кардинально обновленный дизайн. В частности, на задней панели смартфона расположен широкий горизонтальный блок камер, который своей формой напоминает модели Honor Повер 2 и iPhone 17 Pro. На корпусе при этом сохранился традиционный и узнаваемый логотип серии Huawei Nova.

Внешний вид и палитра цветов

Одной из главных привлекающих внимание особенностей устройства является его модуль камеры. Он включает в себя три круглых элемента, заметно выступающих из корпуса и занимающих практически всю верхнюю часть задней панели. Это придает устройству современный и уникальный вид.

Стало известно, что Huawei Nova 16 SE будет предложен покупателям в нескольких цветовых вариантах. В их число вошли классические черный и белый цвета, а также привлекательные градиентные оттенки. В частности, один из цветов имеет оттенки, напоминающие закат солнца, что отсылает к дизайну флагмана Пура 90 Pro Max. Кроме того, для любителей более яркого внешнего вида готовится версия, сочетающая в себе синий и розовый цвета.

Пока компания Huawei не предоставила официальной информации о дате презентации и технических характеристиках смартфона Nova 16 SE. Тем не менее, слитые в сеть фотографии и данные свидетельствуют о том, что выход гаджета на рынок уже близок и вызывает большой интерес у пользователей.

HuaweiNova 16 SEСмартфоныТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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