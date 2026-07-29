Новые складные смартфоны Samsung установили рекорд на мировом рынке

·121·Технологии
Новые складные смартфоны Samsung установили рекорд на мировом рынке

Новейшие складные смартфоны от южнокорейской компании Samsung встретили высокий спроص на глобальном рынке, включая Индию и Южную Корею. Модели Galaxy Z Фолд8 Ultra, Galaxy Z Фолд8 и Galaxy Z Флип8 показали значительно более высокие результаты по сравнению с устройствами предыдущего поколения уже в первые дни продаж. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, на индийском рынке новые флагманы установили рекордный показатель, собрав более 271 тысячи предзаказов всего за 72 часа. Для сравнения, прошлогодним моделям Galaxy Z Фолд7 и Galaxy Z Флип7 потребовалось ровно 15 дней для достижения такого результата.

Региональный интерес и новые тенденции

Согласно официальным данным Samsung, 45% всех поступивших предзаказов приходятся на второстепенные города и малые рынки страны. Это показывает, что складные гаджеты не ограничиваются только крупными мегаполисами, а приобретают все большую популярность.

По мнению экспертов, данный успех служит укреплению доверия потребителей к бренду Samsung. Руководство компании прогнозирует, что объем продаж новой линейки устройств достигнет показателей серии Galaxy S26.

Спрос на других рынках

Новые складные смартфоны активно покупают не только в азиатском регионе, но и на других крупных рынках. В частности, на российском рынке гаджеты также показали мощный старт. По информации компании «М.Видео», уже в первый день предзаказов продажи оказались на 20% выше прошлогодних показателей.

Также на родине компании — в Южной Корее — смартфоны Samsung Galaxy З Фолд8 Ultra, Galaxy Z Фолд8 и Galaxy Z Флип8 стремительно раскупаются покупателями в короткие сроки.

SamsungGalaxy Z Fold8Galaxy Z Flip8СмартфоныТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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