Новые складные смартфоны Samsung установили рекорд на мировом рынке

Новейшие складные смартфоны от южнокорейской компании Samsung встретили высокий спроص на глобальном рынке, включая Индию и Южную Корею. Модели Galaxy Z Фолд8 Ultra, Galaxy Z Фолд8 и Galaxy Z Флип8 показали значительно более высокие результаты по сравнению с устройствами предыдущего поколения уже в первые дни продаж. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, на индийском рынке новые флагманы установили рекордный показатель, собрав более 271 тысячи предзаказов всего за 72 часа. Для сравнения, прошлогодним моделям Galaxy Z Фолд7 и Galaxy Z Флип7 потребовалось ровно 15 дней для достижения такого результата.

Региональный интерес и новые тенденции

Согласно официальным данным Samsung, 45% всех поступивших предзаказов приходятся на второстепенные города и малые рынки страны. Это показывает, что складные гаджеты не ограничиваются только крупными мегаполисами, а приобретают все большую популярность.

По мнению экспертов, данный успех служит укреплению доверия потребителей к бренду Samsung. Руководство компании прогнозирует, что объем продаж новой линейки устройств достигнет показателей серии Galaxy S26.

Спрос на других рынках

Новые складные смартфоны активно покупают не только в азиатском регионе, но и на других крупных рынках. В частности, на российском рынке гаджеты также показали мощный старт. По информации компании «М.Видео», уже в первый день предзаказов продажи оказались на 20% выше прошлогодних показателей.

Также на родине компании — в Южной Корее — смартфоны Samsung Galaxy З Фолд8 Ultra, Galaxy Z Фолд8 и Galaxy Z Флип8 стремительно раскупаются покупателями в короткие сроки.