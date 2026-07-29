Fast Металс создала технологию извлечения критических минералов из отходов красного шлама

Миллиарды тонн отходов красного шлама, образующиеся при производстве алюминия и хранящиеся под открытым небом, теперь могут стать источником ценных минералов. Как сообщает издание TechCrunch, стартап Fast Металс разработал технологию недорогого извлечения критических металлов путем переработки этих крайне вредных и вязких отходов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По всему миру в открытых хранилищах и отвалах содержится более 3 миллиардов тонн красного шлама. Свой красноватый оттенок этот отход приобретает за счет оксида железа, который является наиболее распространенным соединением в данной смеси. Однако в составе красного шлама также присутствуют такие критические минералы, как титан, алюминий и редкоземельные элементы.

До сих пор эти богатства оставались без внимания, поскольку извлечение полезных минералов из оксида железа обходилось слишком дорого. Генеральный директор и соучредитель Fast Металс Сумедх Госту отметил, что их команде удалось преодолеть именно это препятствие.

Основной принцип технологии и финансирование

Технологический процесс Госту был в основном разработан во время его обучения в аспирантуре Горной школы Колорадо. Однако для того, чтобы сделать процесс безупречным и экономически выгодным, не хватало еще одной важной детали. В один из дней во время беседы с соучредителем Энтони Стейли было найдено именно это недостающее звено — другой поток отходов с глиноземных заводов позволил сделать процесс чрезвычайно рентабельным.

По данным Иксбт.ком и TechCrunch, этот перспективный стартап успешно закрыл раунд пре-сид инвестиций на сумму 4,3 миллиона долларов под руководством Нев Климате Вентурес при участии Азолла Вентурес, Астор Свисс и Фундерс Факторй — акселератора компании Рио Тинто.

Шестиэтапная переработка и финансовая выгода

Специалисты Fast Металс добавляют в красный шлам специальные химикаты и еще один поток отходов, осуществляя шестиэтапный процесс очистки и разделения. На каждом этапе различные минералы образуют осадок, который можно продавать отдельно.

Руководитель стартапа поясняет, что железо, получаемое из отходов, полностью покрывает операционные расходы от продаж, а остальные минералы приносят чистую прибыль. В частности, если диоксид титана продается примерно по 2,50–3 доллара за килограмм, то цена оксида скандия достигает 750 долларов за килограмм. Это свидетельствует о том, что технология не только решает экологическую проблему, но и обеспечивает высокую экономическую эффективность.