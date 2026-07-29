Fast Металс создала технологию извлечения критических минералов из отходов красного шлама

·139·Технологии
Fast Металс создала технологию извлечения критических минералов из отходов красного шлама

Миллиарды тонн отходов красного шлама, образующиеся при производстве алюминия и хранящиеся под открытым небом, теперь могут стать источником ценных минералов. Как сообщает издание TechCrunch, стартап Fast Металс разработал технологию недорогого извлечения критических металлов путем переработки этих крайне вредных и вязких отходов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По всему миру в открытых хранилищах и отвалах содержится более 3 миллиардов тонн красного шлама. Свой красноватый оттенок этот отход приобретает за счет оксида железа, который является наиболее распространенным соединением в данной смеси. Однако в составе красного шлама также присутствуют такие критические минералы, как титан, алюминий и редкоземельные элементы.

До сих пор эти богатства оставались без внимания, поскольку извлечение полезных минералов из оксида железа обходилось слишком дорого. Генеральный директор и соучредитель Fast Металс Сумедх Госту отметил, что их команде удалось преодолеть именно это препятствие.

Основной принцип технологии и финансирование

Технологический процесс Госту был в основном разработан во время его обучения в аспирантуре Горной школы Колорадо. Однако для того, чтобы сделать процесс безупречным и экономически выгодным, не хватало еще одной важной детали. В один из дней во время беседы с соучредителем Энтони Стейли было найдено именно это недостающее звено — другой поток отходов с глиноземных заводов позволил сделать процесс чрезвычайно рентабельным.

По данным Иксбт.ком и TechCrunch, этот перспективный стартап успешно закрыл раунд пре-сид инвестиций на сумму 4,3 миллиона долларов под руководством Нев Климате Вентурес при участии Азолла Вентурес, Астор Свисс и Фундерс Факторй — акселератора компании Рио Тинто.

Шестиэтапная переработка и финансовая выгода

Специалисты Fast Металс добавляют в красный шлам специальные химикаты и еще один поток отходов, осуществляя шестиэтапный процесс очистки и разделения. На каждом этапе различные минералы образуют осадок, который можно продавать отдельно.

Руководитель стартапа поясняет, что железо, получаемое из отходов, полностью покрывает операционные расходы от продаж, а остальные минералы приносят чистую прибыль. В частности, если диоксид титана продается примерно по 2,50–3 доллара за килограмм, то цена оксида скандия достигает 750 долларов за килограмм. Это свидетельствует о том, что технология не только решает экологическую проблему, но и обеспечивает высокую экономическую эффективность.

Fast MetalsКрасный шламКритические минералыТехнологияСтартап
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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