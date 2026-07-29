Джордан Хендерсон разорвал контракт с Брентфордом и начинает карьеру в Челси

Опытный полузащитник Джордан Хендерсон по обоюдному согласию досрочно разорвал контракт с Брентфордом и близок к переходу в Челси на правах свободного агента. Этот неожиданный трансфер вызвал большой интерес в английском футбольном сообществе, так как футболист вернулся в английскую Премьер-лигу с международной арены прошлым летом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Пресс-служба Брентфорда официально подтвердила, что стороны договорились о прекращении сотрудничества ровно посреди двухлетнего контракта. За прошедший сезон опытный футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах, доказав свою высокую физическую готовность и конкурентоспособность.

По информации Иксбт.ком и известного инсайдера Фабрицио Романо, Джордан Хендерсон договорился о подписании двухлетнего контракта с лондонским Челси. Ожидается, что соглашение между сторонами будет действовать до июня 2028 года, а о трансфере официально объявят на этой неделе.

Потребность Челси в опыте

Последние два года команда Челси делала ставку на молодых игроков, однако теперь поставила цель усилить состав опытными футболистами, обладающими лидерскими качествами. Тренерский штаб нуждался именно в таком игроке, как Джордан Хендерсон, который выигрывал трофеи и способен руководить командой как на поле, так и за его пределами.

Хендерсон поблагодарил руководство и тренеров Брентфорда за предоставленную возможность вернуться в Премьер-лигу после периода выступлений за Аякс. Футболист подчеркнул, что за время его пребывания в клубе были достигнуты важные результаты, и у этой команды светлое будущее.

«Я покидаю Брентфорд с огромной благодарностью. Клуб с первого дня проявлял большую заботу обо мне и моей семье. Для меня было важно вернуться в Премьер-лигу, и именно эта команда предоставила мне такой шанс», — отметил полузащитник.

Теплое прощание с болельщиками

Несмотря на свое прошлое, связанное с Ливерпулем, футболист выразил особую благодарность болельщикам Брентфорда, которые тепло приняли его. Он признал, что поддержка с трибун придавала команде огромные силы на протяжении всего сезона.

Теперь Джордан Хендерсон откроет новую страницу своей карьеры в составе Челси. Ожидается, что лидерские качества и богатый опыт станут важным фактором для достижения целей лондонского клуба.