Компания Huawei представила собственные процессоры для персональных компьютеров

·89·Технологии
Компания Huawei представила собственные процессоры для персональных компьютеров

Китайский технологический гигант Huawei сделал важный шаг на пути к полной технологической независимости, официально представив свои первые процессоры для персональных компьютеров — модели Кирин КсЭ90 и Кирин Кс90 Plus. По данным Иксбт.ком, ожидается, что в будущем эти новые чипы станут основой для ноутбуков, работающих под управлением операционной системы HarmonyOS. Данная презентация состоялась на специальном мероприятии компании, посвященном развитию операционной системы для персональных компьютеров. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Представленный в новой линейке Кирин Кс90 Plus признан флагманской моделью с самой высокой производительностью, в то время как процессор Кирин КсЭ90 разработан в основном с расчетом на высокую энергоэффективность и длительное время автономной работы. Huawei представила не только новые чипы, но и два новых ноутбука на их основе. Поступление этих устройств в продажу запланировано на 5 августа текущего года.

Новые ноутбуки и их возможности

Вошедший в число новинок флагманский и складной ноутбук МатеБук Фолд Ултимате Десигн будет оснащаться мощным процессором Кирин Кс90 Plus. Модель МатеБук Pro С, объявленная самым легким ноутбуком компании, работает на базе более экономичного Кирин КсЭ90. Хотя полные технические характеристики устройств пока не раскрываются, в ходе презентации специалисты Huawei на практике продемонстрировали возможности технологии аппаратно ускоренного трассирования лучей (Ray Tracing) на компьютерах в среде HarmonyOS.

Согласно анализу специалистов, Кирин КсЭ90 оснащен графической подсистемой нового поколения и блоками искусственного интеллекта. Эти решения могут базироваться на архитектуре мобильного процессора Кирин 9030 Pro. Именно данный СоК ранее принес функцию трассировки лучей в устройства Huawei благодаря графической архитектуре Малеун 935. Также сообщается, что Кирин Кс90 Plus производится на основе более совершенного технологического процесса по сравнению с базовым чипом Кирин Кс90.

Технология производства и рыночные перспективы

Известно, что обычный процессор Кирин Кс90 изготавливается с использованием технологии СМИК Н+2, что близко к 7 нанометр классу. Хотя компания сохраняет в тайне точный техпроцесс производства новых чипов, отраслевые источники предполагают использование более современного техпроцесса СМИК Н+3, который уже применяется в других новых моделях СоК от Huawei.

Стоит отметить, что пока с помощью всего двух новых процессоров компания Huawei не сможет мгновенно потеснить таких гигантов, как Intel и AMD, даже на своем внутреннем рынке. Однако, если китайская корпорация успешно нарастит объемы производства, в ближайшие несколько лет ее сил будет достаточно, чтобы серьезно пошатнуть позиции этих двух производителей на местном рынке.

HuaweiПроцессорKirinТехнологииНоутбук
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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