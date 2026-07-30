Певица Азода перенесла операцию в Стамбуле: слова исполнительницы встревожили поклонников!

Певица Азода отправилась в Стамбул для проведения операции. Перед поездкой она опубликовала видео в социальной сети, заявив, что, несмотря на трудности, верит в лучшее.

«Я не плачу и не могу платить, потому что от всего сердца верю, что за каждым испытанием обязательно придет благо», — написала певица.

Позже на ее странице появилось сообщение о том, что Азода благополучно перенесла операцию. В нем выражена благодарность всем, кто молился за исполнительницу, а также сообщается, что теперь ожидаются результаты анализов.

Кроме того, отмечается, что супруг Азоды находится рядом с ней в Стамбуле, и поклонников попросили не беспокоиться. Подписчики певицы желают ей скорейшего выздоровления и крепкого здоровья в комментариях.