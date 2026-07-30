Лилан Вень покидает Тинкинг Мачинес и возвращается в OpenAI

Лилан Вень, один из ведущих специалистов в сфере искусственного интеллекта и сооснователь компании Тинкинг Мачинес, объявила об уходе со своей должности и вскоре после этого вернулась в команду OpenAI. По данным издания TechCrunch, эта кадровая перестановка стала одним из важных событий на фоне жесткой конкуренции за кадры на рынке AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Лилан Вень рассказала на своей странице в социальной сети, что причиной такого решения стали проблемы со здоровьем. По ее словам, у нее не хватает сил поддерживать тот высокий темп, которого требует стартап на начальном этапе. Постоянный стресс и тяжелая рабочая нагрузка негативно повлияли на ее физическое состояние, из-за чего она была вынуждена сделать этот шаг.

Новые задачи и исследования в OpenAI

В среду представители OpenAI подтвердили возвращение Лилан Вень в компанию. Ранее она занимала в этой организации должность вице-президента по безопасности искусственного интеллекта. По словам представителя компании, Вень возглавит высокоуровневую группу, нацеленную на ускорение внутренних исследований OpenAI.

Эта команда координирует исследования в области рекурсивных процессов, которые позволяют системам искусственного интеллекта самосовершенствоваться и становиться еще более мощными. Данное направление имеет стратегическое значение для будущего современных технологий искусственного интеллекта.

Разница между стартапами и крупными лабораториями

Эксперты отмечают, что уход Вень из динамичного стартапа обратно в крупную компанию может показаться противоречащим ее первоначальным заявлениям. Однако ожидается, что работа не в качестве основателя компании снизит непосредственное давление на ее плечи.

Сооснователь Тинкинг Мачинес и бывший технический директор OpenAI Мира Мурати поддержала решение Вень уделить внимание здоровью. В комментариях в социальной сети Кс Мурати выразила благодарность за совместную работу и отметила, что рада тому, что Вень поставила свое здоровье на первое место.