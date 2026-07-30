В Китае поступил в продажу недорогой телефон ХМД Туч AI в стиле Нокиа Лумиа

·174·Технологии
В Китае поступил в продажу недорогой телефон ХМД Туч AI в стиле Нокиа Лумиа

Компания ХМД выпустила на китайский рынок новый компактный гаджет ХМД Туч AI с ностальгическим дизайном. Как сообщает иксбт.ком, устройство предлагается на торговой платформе ДжД.ком по цене 469 юаней или около 70 долларов и выделяется своими возможностями среди телефонов малого формата. Об этом передает Иксбт.ком сообщает .

Одной из главных особенностей новой модели является ее внешний вид. Согласно официальным описаниям, дизайн телефона создан под вдохновением от стиля легендарной Нокиа Лумиа и предлагается пользователям в нескольких ярких вариантах расцветки. Толщина гаджета составляет всего 10,85 миллиметра.

Технические характеристики и возможности

Устройство оснащено 3,2-дюймовым ТФТ-экраном с разрешением 240×320 пикселей. На передней панели расположена 0,3-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели установлена 2-мегапиксельная основная камера. Также в верхней части корпуса имеется специальная настраиваемая физическая кнопка, которую можно использовать в качестве экстренной кнопки вызова СОС.

Емкость аккумулятора составляет 1950 mAh, поддерживается зарядка мощностью 4 В. Что касается технической начинки, телефон оснащен процессором Унисок Т127, 64 МБ RAM и 128 МБ постоянной памяти, что рассчитано на выполнение базовых задач.

Уникальные функции и искусственный интеллект

Одной из важных и редких для устройств такого класса особенностей является наличие функции подключения к Wi-Fi сети и ее раздачи (работы в качестве точки доступа). Телефон полностью поддерживает сети 4Г, что расширяет его коммуникационные возможности.

В версии для китайского рынка для пользователей предустановлен ряд удобных приложений. В их число входят искусственный интеллект Дубао AI, платежная система Алипай, Мигу Мусик и популярная игра Снаке. Ожидается, что благодаря доступной цене и ретро-дизайну этот гаджет привлечет внимание покупателей.

HMD Touch AINokia LumiaСмартфоныКитайский рынокГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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