Милош Керкез: Андони Ираола — идеальный тренер для Ливерпуля

·41·Спорт
Милош Керкез: Андони Ираола — идеальный тренер для Ливерпуля

Один из грандов Английской премьер-лиги — «Ливерпуль» — во время летнего перерыва пережил неожиданную смену тренера. Венгерский защитник команды Милош Керкез в интервью изданию The Athletic подчеркнул, что приход его бывшего наставника Андони Ираолы в стан мерсисайдцев еще больше усилит игру команды. По мнению футболиста, тактический подход испанского специалиста является оптимальным вариантом для того, чтобы команда вернула свою лучшую спортивную форму и сделала шаг вперед. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

Напомним, назначение Андони Ираолы стало крутым поворотом для руководства «Ливерпуля». Для Милоша Керкеза же это означает продолжение знакомого и успешного сотрудничества. Перешедший летом 2023 года из нидерландского клуба АЗ в стан «Борнмута» венгерский футболист ярко проявил себя под руководством испанского тренера. За два сезона он провел 74 матча и по итогам сезона 2024–2025 вошел в символическую сборную года по версии ПФА.

Благодаря столь яркой игре 22-летний левый защитник был приобретен «Ливерпулем» за 40 миллионов фунтов стерлингов. Теперь он стал ключевой фигурой в донесении требований и футбольной философии нового главного тренера до партнеров по команде. Как отмечает Керкез, Ираола уделяет особое внимание командной интенсивности, высокому прессингу и активной борьбе на каждом участке поля.

Неожиданная отставка Арне Слота и новая ситуация в команде

Как сообщает Goal.com, освобождение Арне Слота от занимаемой должности стало большой неожиданностью не только для болельщиков, но и для самих футболистов. Нидерландский специалист привел команду к чемпионству в Английской премьер-лиге уже в своем дебютном сезоне-2024/25. Тем не менее нестабильность результатов в чемпионате после завершения контракта и пятое место команды заставили руководство принять жесткое решение.

«Для меня это стало большой неожиданностью. Я спал в Сербии, брат разбудил меня и показал новость», — делится воспоминаниями об уходе Слота Милош Керкез. Футболист признал, что в прошлом сезоне команда не соответствовала своим стандартам и в следующем году определенно должна прибавить. Несмотря на то что путевка в Лигу чемпионов была завоевана, изменения по требованию руководства были неизбежны.

Тренировки в США и стиль Ираолы

В настоящее время «Ливерпуль» в рамках предсезонного турне по США ведет интенсивную работу над адаптацией к тактическим требованиям нового тренера. Стиль Андони Ираолы, основанный на неустанном прессинге, требует от игроков идеальной физической подготовки. Хотя тренировки под палящим американским солнцем проходят очень тяжело, это служит раскрытию потенциала футболистов.

Милош Керкез в прошлом сезоне провел за «Ливерпуль» 48 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами. Высказавшись о новом тренере, футболист особо отметил его профессионализм: «Во время матча он проявляет много эмоций у бровки поля, но в раздевалке и на тренировках ведет себя гораздо спокойнее. Он предпочитает ко всем относиться одинаково».

ЛиверпульМилош КеркезАндони ИраолаАПЛФутбол
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Jahongir Tursunov
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