Microsoft отчиталась о доходах от инвестиций в Anthropic и OpenAI

Корпорация Microsoft опубликовала финансовый отчет по итогам четвёртого квартала 2026 финансового года. В этом отчете было раскрыто состояние многомиллиардных инвестиций компании в две ключевые конкурирующие лаборатории на рынке искусственного интеллекта – Anthropic и OpenAI. Согласно данным, этот период наглядно показал неоднозначные результаты финансовых показателей технологического гиганта в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Огромный доход от проекта Anthropic

По данным иксбт.ком, в прошлом квартале Microsoft получила чистую прибыль в размере ровно 3,2 миллиарда долларов от своих инвестиций в Anthropic. Это увеличило разводненную прибыль корпорации на одну акцию (ЭПС) на 33 доллара. Напомним, что в ноябре 2025 года Microsoft инвестировала в Anthropic 5 миллиардов долларов в рамках циклической сделки. В соответствии с тем соглашением эта лаборатория искусственного интеллекта, в свою очередь, взяла на себя обязательство приобрести сервисы Azure на 30 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что Microsoft обычно не обновляет стоимость своей доли в Anthropic регулярно каждый квартал. Однако зафиксированный в этом квартале рост на 3,2 миллиарда долларов оказался настолько значительным, что компания решила раскрыть его отдельно. Привлечение такого дохода всего за один квартал, практически равного годовым показателям прибыли от OpenAI за год, привлекло внимание специалистов.

Краткосрочное снижение инвестиций в OpenAI

В отличие от Anthropic, Microsoft обсуждает свои инвестиции в OpenAI каждый квартал. За последний отчетный период направление OpenAI показало не столь высокие результаты, и стоимость инвестиций снизилась примерно на 600 миллионов долларов. Это уменьшило прибыль корпорации на одну акцию на 7 долларов. В настоящее время Microsoft владеет примерно 27 процентами акций компании OpenAI и получает доходы через механизмы распределения прибыли.

Тем не менее это падение на 600 миллионов долларов является практически незаметной цифрой для компании гигантского масштаба. В целом Microsoft завершила крайне прибыльный финансовый квартал, зафиксировав выручку в 90 миллиардов долларов и чистую прибыль в 35,8 миллиарда долларов. По итогам всего финансового года общая выручка компании составила 331,8 миллиарда долларов, а чистая прибыль – 133,7 миллиарда долларов.

При анализе годовых показателей видно, что инвестиции Microsoft в OpenAI себя оправдали. За финансовый год эти вложения принесли 5 миллиардов долларов прибыли, обеспечив дополнительный доход на каждую акцию. По мнению экспертов, такие масштабные ставки на технологии искусственного интеллекта, несмотря на краткосрочные колебания, еще больше укрепляют лидерство Microsoft на глобальных рынках.