В Китае испытали беспилотники с лазерной зарядкой в воздухе

Исследователи из Китайского университета гражданской авиации представили новую экспериментальную технологию, предназначенную для обеспечения беспилотных летательных аппаратов электроэнергией с помощью лазерного луча прямо во время полета. Эта разработка заслуживает внимания как важный шаг на пути к значительному увеличению времени нахождения дронов в воздухе и снижению их зависимости от емкости аккумулятора. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Инновационная система преобразования лазерной энергии в электричество

По данным иксбт.ком, основу этой технологии составляет ультратонкий специальный приемник, устанавливаемый под крылом дрона. Приемник предназначен для работы по двухуровневой схеме, где расположенный в его верхней части перовскитный элемент преобразует энергию лазерного излучения в электрический ток. А находящийся под ним термоэлектрический генератор позволяет вырабатывать дополнительную энергию из избыточного тепла, образующегося в процессе работы.

Одной из главных инженерных задач, стоявших перед специалистами, было предотвращение перегрева оборудования. Во время первоначальных испытаний температура приемника поднималась до 80–90 градусов. Для решения этой проблемы инженеры использовали специальные нанокристаллы, снижающие теплопередачу, и внедрили в конструкцию крыла специальные воздушные каналы.

Решения для повышения эффективности во время полета

Новая конструкция работает уникальным образом: набегающий в полете поток воздуха естественным образом охлаждает систему и одновременно повышает эффективность работы термоэлектрического слоя. Испытания в лабораторных условиях показали, что коэффициент преобразования лазерной энергии в электрический ток у новой технологии составил 38,49 процента.

В ходе демонстрации на практике было подтверждено, что полученной мощности вполне достаточно для обеспечения работы модели с небольшим воздушным винтом. Хотя пока эта система находится лишь на экспериментальном этапе, инженеры довольны достигнутыми результатами.

Согласно планам авторов проекта, на следующем этапе предусмотрено тестирование технологии в открытом пространстве с помощью реальных беспилотных устройств. Если эти испытания также завершатся успешно, в будущем ожидается коренной перелом в управлении дронами, осуществляющими перевозку грузов на дальние расстояния и требующими длительного нахождения в небе.