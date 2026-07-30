Hongqi представила рекордно быструю батарею для электромобилей

·171·Технологии
Hongqi представила рекордно быструю батарею для электромобилей

Было объявлено о важном нововведении, которое может произвести технологический переворот на рынке электротранспорта. Известный китайский бренд Hongqi представил батарею нового поколения, которая приближает процесс зарядки электромобилей к практике на традиционных автозаправочных станциях. По информации иксбт.ком, эта инновационная батарея способна заряжаться от 10 процентов до 70 процентов всего за 3 минуты 41 секунду. Ожидается, что этот показатель в будущем изменит стандарты всей индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время одной из главных проблем, с которыми сталкиваются владельцы электромобилей, является долгий процесс зарядки. Если новая технология, представленная Hongqi, успешно пройдет испытания, она имеет потенциал превзойти даже существующие передовые разработки. По данным китайского автопроизводителя, для восполнения заряда этого аккумулятора до 97 процентов достаточно всего восьми минут. Хотя пока такие результаты зафиксированы только в лабораторных условиях, компания еще не раскрыла сроки массового производства.

Новый химический состав и инновационные решения

Эта сверхбыстрая технология зарядки была создана в результате совместных усилий Hongqi и компании Чина Аутомотиве Нев Энергй Баттерй Течнологй (КНЭТ). Специалистам удалось разработать принципиально новый химический состав элементов. В частности, инженеры использовали усовершенствованный электролит с пониженным сопротивлением и анод с композитным углеродным покрытием.

Как поясняют производители, этот подход позволил сократить внутреннее сопротивление ячеек примерно на 15 процентов. Именно уменьшение внутреннего сопротивления обеспечивает быструю передачу энергии в батарею без потерь и стабильную работу даже при высоких токах.

Безопасное решение проблемы перегрева

Как известно, одним из самых серьезных недостатков систем сверхбыстрой зарядки является чрезмерный нагрев батареи. Для предотвращения этого риска инженеры Hongqi разработали специальную адаптивную систему жидкостного охлаждения. Эта система в режиме реального времени контролирует температуру аккумулятора, автоматически управляет мощностью зарядки и поддерживает безопасный температурный режим.

В ходе лабораторных испытаний было зафиксировано, что при температуре окружающей среды 25 градусов разница температур между отдельными ячейками не превышала 3 градусов. Это указывает на то, что система крайне стабильна и безопасна.

Конкуренция на рынке и перспективы

На сегодняшний день показатели компании BYD в этой сфере являются одними из лидирующих. В частности, батарея BYD Бладе второго поколения, используемая в современных электромобилях, при подключении к фирменным мощным зарядным станциям заряжается от 10 процентов до 70 процентов примерно за пять минут.

Новая разработка от Hongqi улучшила этот показатель еще больше, сократив время до менее чем четырех минут. Если эта технология в ближайшем будущем будет внедрена в серийные электромобили, это определенно полностью изменит культуру вождения такого транспорта.

HongqiЭлектромобильАккумуляторТехнологииКитай
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Claude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИClaude взломал системы трех компаний во время теста безопасности ИИСегодня, 10:22Павел Дуров внесен в список террористовПавел Дуров внесен в список террористовСегодня, 09:21Запущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровЗапущена первая сеть спутников для раннего обнаружения лесных пожаровСегодня, 07:52Искусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОИскусственный интеллект обнаруживает вдвое больше уязвимостей в ПОСегодня, 07:28Искусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыИскусственный интеллект во время теста безопасности неожиданно проник в реальные системыСегодня, 06:28Reddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуReddit показал высокую прибыль во втором квартале, но искусственный интеллект вызвал тревогуСегодня, 04:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей