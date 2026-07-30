Hongqi представила рекордно быструю батарею для электромобилей

Было объявлено о важном нововведении, которое может произвести технологический переворот на рынке электротранспорта. Известный китайский бренд Hongqi представил батарею нового поколения, которая приближает процесс зарядки электромобилей к практике на традиционных автозаправочных станциях. По информации иксбт.ком, эта инновационная батарея способна заряжаться от 10 процентов до 70 процентов всего за 3 минуты 41 секунду. Ожидается, что этот показатель в будущем изменит стандарты всей индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время одной из главных проблем, с которыми сталкиваются владельцы электромобилей, является долгий процесс зарядки. Если новая технология, представленная Hongqi, успешно пройдет испытания, она имеет потенциал превзойти даже существующие передовые разработки. По данным китайского автопроизводителя, для восполнения заряда этого аккумулятора до 97 процентов достаточно всего восьми минут. Хотя пока такие результаты зафиксированы только в лабораторных условиях, компания еще не раскрыла сроки массового производства.

Новый химический состав и инновационные решения

Эта сверхбыстрая технология зарядки была создана в результате совместных усилий Hongqi и компании Чина Аутомотиве Нев Энергй Баттерй Течнологй (КНЭТ). Специалистам удалось разработать принципиально новый химический состав элементов. В частности, инженеры использовали усовершенствованный электролит с пониженным сопротивлением и анод с композитным углеродным покрытием.

Как поясняют производители, этот подход позволил сократить внутреннее сопротивление ячеек примерно на 15 процентов. Именно уменьшение внутреннего сопротивления обеспечивает быструю передачу энергии в батарею без потерь и стабильную работу даже при высоких токах.

Безопасное решение проблемы перегрева

Как известно, одним из самых серьезных недостатков систем сверхбыстрой зарядки является чрезмерный нагрев батареи. Для предотвращения этого риска инженеры Hongqi разработали специальную адаптивную систему жидкостного охлаждения. Эта система в режиме реального времени контролирует температуру аккумулятора, автоматически управляет мощностью зарядки и поддерживает безопасный температурный режим.

В ходе лабораторных испытаний было зафиксировано, что при температуре окружающей среды 25 градусов разница температур между отдельными ячейками не превышала 3 градусов. Это указывает на то, что система крайне стабильна и безопасна.

Конкуренция на рынке и перспективы

На сегодняшний день показатели компании BYD в этой сфере являются одними из лидирующих. В частности, батарея BYD Бладе второго поколения, используемая в современных электромобилях, при подключении к фирменным мощным зарядным станциям заряжается от 10 процентов до 70 процентов примерно за пять минут.

Новая разработка от Hongqi улучшила этот показатель еще больше, сократив время до менее чем четырех минут. Если эта технология в ближайшем будущем будет внедрена в серийные электромобили, это определенно полностью изменит культуру вождения такого транспорта.