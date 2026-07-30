Meta расширяет деятельность на рынке корпоративного искусственного интеллекта

·54·Технологии
Meta расширяет деятельность на рынке корпоративного искусственного интеллекта

Компания Meta не ограничивает свои планы в сфере корпоративного искусственного интеллекта исключительно бизнес-агентами. Согласно информации иксбт.ком, технологический гигант планирует внедрить на этом рынке АПИ-сервисы, прямую продажу вычислительных мощностей и другие крупные услуги. Этот шаг позволит компании открыть новые финансовые потоки помимо рекламы, которая является ее основным источником дохода. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В июне текущего года Meta представила своего первого бизнес-агента, предназначенного для обслуживания клиентов и выполнения повседневных операций. Однако глава Meta Марк Цукерберг на недавнем квартальном отчетном собрании с инвесторами подчеркнул, что амбиции в этом направлении гораздо шире. Компания сначала сосредоточится на обслуживании своей базы из миллионов рекламодателей, то есть на предложении ИИ-агентов, работающих в приложениях для обмена сообщениями.

Расширенные возможности и новые услуги

По словам Цукерберга, новые системы позволят бизнесу общаться со своими клиентами через интерфейс искусственного интеллекта. Компания будет взимать плату только тогда, когда предпринимателям будут доставлены конкретные результаты, аналогично традиционной рекламной системе. Ожидается, что этот подход еще больше укрепит связи между Meta и ее миллионами партнеров из малого бизнеса.

Кроме того, в будущем Meta рассматривает возможность предложить внешним клиентам не только малый бизнес, но и собственные внутренние инструменты программирования, разработки и производительности. Хотя компания создавала эти инструменты первоначально для собственных нужд, теперь она видит большие возможности для их поставки как крупным, так и малым предприятиям.

Мощности и планы на будущее

Однако Цукерберг признал, что продажи в корпоративном сегменте — совершенно новое направление для Meta, требующее иного подхода. Касаясь вопроса продажи вычислительных мощностей (компуте), он заявил, что компания старается соблюдать баланс между необходимостью получения дохода и реализацией своих планов на будущее.

В настоящее время Meta имеет возможность продавать вычислительные мощности с существенной премией к цене их приобретения. Тем не менее Цукерберг подчеркнул, что распродавать все мощности и гнаться за кратковременной прибылью было бы глупо. По мере приближения компании к персональным ИИ-системам инфраструктура будет управляться как портфель, включающий долгосрочные и краткосрочные планы.

MetaМарк ЦукербергИскусственный интеллектТехнологииБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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