Лидеры британской автомобильной промышленности призвали нового премьер-министра Энди Бернема срочно пересмотреть мандат ЗЭВ (Зеро Эмиссион Вехикле) на автомобили с нулевым уровнем выбросов. Производители подчеркивают необходимость сделать автопром ключевой частью планов реиндустриализации страны. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Как пишет издание иксбт.ком, это важное обращение было направлено главой Общества британских автопроизводителей и автодилеров (СММТ) Майком Хоузом во время публикации показателей производства легковых и коммерческих автомобилей за первую половину 2026 года. Лидеры отрасли заявляют, что настало время внести изменения в текущую политику правительства.

Необходимость восстановления промышленности

По мнению экспертов, правительство должно предпринять решительные шаги для обеспечения стабильности экономики страны и поддержки автомобильного сектора. Одной из главных задач, стоящих перед новым руководством правительства, является адаптация процесса перехода на транспортные средства без выбросов углерода под возможности промышленности.

В настоящее время автомобильные сети переживают серьезную трансформацию в глобальном масштабе. Поэтому государственная поддержка имеет решающее значение для сохранения и дальнейшего развития объемов производства и в Великобритании.

Ожидаемые изменения и последствия

Показатели, приведенные руководством СММТ, наглядно демонстрируют тенденции, царящие в секторе в первой половине текущего года. Автопроизводители надеются, что новая стратегия, разработанная в тесном сотрудничестве с правительством, в будущем окажет положительное влияние на деятельность заводов.

Если требования мандата ЗЭВ не будут пересмотрены, это может создать дополнительные трудности для автопредприятий страны. В связи с этим представители отрасли выражают уверенность, что новый премьер-министр Энди Бернем включит этот вопрос в число своих приоритетных задач.