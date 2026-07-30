OpenAI создает новое семейство устройств для искусственного интеллекта

Компания OpenAI, являющаяся лидером в сфере искусственного интеллекта, в ближайшем будущем готовится представить целый ряд устройств, предназначенных для прямого взаимодействия с ее нейросетями. По данным иксбт.ком, этот шаг должен совершить переворот в технологическом мире и кардинально изменить принципы работы людей с компьютерами. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Президент компании Грег Брокман подтвердил, что над данными проектами ведется активная работа, однако точную дату релиза гаджетов не назвал. Тем не менее он подчеркнул, что пользователи смогут увидеть новые устройства совсем скоро. В настоящее время в индустриальных кругах и СМИ ходят различные слухи, согласно которым среди ожидаемых к выпуску продуктов могут быть умная колонка или специальные носимые устройства.

Устройства нового поколения и будущее интерфейсов

Тем не менее руководство OpenAI напрямую эти предположения не подтвердило. Грег Брокман сохранил в тайне подробности о том, над какими конкретно гаджетами работает компания, но отметил, что основной упор делается на максимально удобную подачу возможностей искусственного интеллекта. По его словам, технологический прогресс приведет к тому, что люди откажутся от набора текста и массово перейдут на голосовое и естественное общение с компьютерами.

Также в ходе интервью были даны ответы на вопросы о недавних претензиях компании Apple и влиянии на проект бывшего дизайнера Джони Айва, сотрудничающего с OpenAI. Брокман подчеркнул, что компания полностью сосредоточена на собственных разработках и технологиях. По его мнению, коммерческие секреты других организаций не интересуют OpenAI, поскольку у нее достаточно инновационного потенциала и на все вопросы она смотрит под собственным углом.