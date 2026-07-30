Карло Анчелотти отреагировал на завершение карьеры Неймара в сборной

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился своими мыслями о завершении международной карьеры 34-летнего нападающего Неймара и решительно защитил свое решение вызвать его на чемпионат мира 2026 года. Как сообщает Goal.com, легендарный футболист, достойно защищавший честь национальной команды на протяжении последних 16 лет, официально объявил о завершении карьеры в сборной после тяжелого поражения от Норвегии в 1/8 финала мундиаля в Северной Америке. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Как известно, перед началом турнира Неймар столкнулся с рядом трудностей из-за физического состояния и мышечных травм. В частности, из-за травмы икроножной мышцы 2-й степени ему пришлось пропустить стартовые матчи группового этапа против Марокко и Гаити. Тем не менее опытный специалист подчеркнул важность роли игрока в составе.

Претензии по физическому состоянию и позитивная атмосфера

В интервью изданию ESPN Карло Анчелотти признал, что нападающий не смог принести максимум пользы в техническом плане, однако высоко оценил его позитивное поведение и лидерские качества в команде. Тренер выразил благодарность футболисту за отношение и профессиональный подход, еще раз подтвердив, что включение его в расширенный состав из 26 человек было правильным шагом.

В то же время итальянский специалист не скрывал своего недовольства некоторыми аспектами подготовительного процесса звездного игрока. По его мнению, если бы Неймар перед турниром более серьезно поработал над собой и должным образом набрал форму, он мог бы выйти на поле с первого тура. Эта ситуация осталась для тренера единственным сожалением за весь мундиаль.

В будущее: эпоха нового поколения

Ожидается, что завершение карьеры Неймара в сборной ознаменует коренной перелом в философии бразильского футбола. Отметив, что период зависимости от представителей поколения 2010-х годов остается позади, Карло Анчелотти заявил, что теперь основное внимание будет направлено на чемпионат мира 2030 года.

Бывший наставник мадридского Реала отметил, что в истории одна эпоха всегда сменяется новой и еще более сильной, и это естественный процесс. Сборной Бразилии теперь предстоит идти по пути открытия новых талантов и поэтапного обновления команды.